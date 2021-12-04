Üye Girişi
Kentsel temiz enerji uygulamaları fikir maratonu etkinliği "BEST for City" başladı - Son Dakika

Kentsel temiz enerji uygulamaları fikir maratonu etkinliği "BEST for City" başladı

04.12.2021 14:44
Kentsel temiz enerji uygulamaları fikir maratonu etkinliği "BEST for City" başladı

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, temiz enerjinin hanelerde kullanıma çok elverişli olduğunu belirterek, "Bu nedenle temiz enerji, gelecekte kentsel dönüşümde ön planda yer alacak.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, temiz enerjinin hanelerde kullanıma çok elverişli olduğunu belirterek, "Bu nedenle temiz enerji, gelecekte kentsel dönüşümde ön planda yer alacak." dedi.

Kalaycı, İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde "BEST for City" adı altında düzenlenen kentsel temiz enerji uygulamaları fikir maratonu (ideathon) etkinliğinde, Türkiye'nin sera gazı emisyonu miktarının 2019 yılında 506 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştığını ve bu seviyenin 2018'den sonraki en yüksek emisyon seviyesi olduğunu söyledi.

Söz konusu emisyon salımında enerji sektörünün payının yüzde 72 olduğuna işaret eden Kalaycı, "Bu enerji içerisinde elektrik üretiminin payı ise yüzde 30. Kalan yüzde 70'ini haneler, sanayi, ısınma ve sıcak su ihtiyacı gibi diğer kalemler oluşturuyor." dedi.

Kalaycı, yenilenebilir enerji kaynaklarının geniş kullanım alanı bulmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, "Temiz enerji, hanelere doğrudan ulaşmaya çok elverişli. Birbirleriyle kombinasyonları da mümkün. Örneğin güneş ile rüzgar veya güneş, rüzgar ve hidrojen gibi üçlü kombinasyonlarını yapma şansınız var. Bu nedenle temiz enerji, gelecekte kentsel dönüşümde ön planda yer alacak. Projelerinizde de elektriğin haricinde, bu gibi alanlara yoğunlaşmanızı öneririm." diye konuştu.

"2030'a kadar dünya nüfusunun yüzde 30'u büyük şehirlere göç edecek"

Uluslararası tasarım platformu Green Platform İzmir Temsilcisi Mimar Bora Cenk Özdemir ise sürdürülebilirliğin geleceğin enerjisini bugünden kullanmamak anlamına geldiğini söyledi.

2030'a kadar dünya nüfusunun yüzde 30'unun büyük şehirlere göç edeceğine işaret eden Özdemir, örneğin İzmir'in 4 ila 5 milyon arasında olan nüfusunun 2030'da 8 milyona kadar ulaşabileceğini vurguladı.

Özdemir, Paris İklim Anlaşması'yla iki önemli argümanın öne çıktığını ifade ederek, "Birincisi bugüne kadar ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz kadar enerjiye ihtiyacımız olmayabilir. İkincisi de 2030 ve 2050 hedeflerine kadar tüm enerji kaynaklarını sürdürülebilir enerji kaynağına dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İleride bu iki mesele çözülmeden hiç bir mimari projenin ruhsat alamayacağını kaydeden Özdemir, "Avrupa'da şu an alamıyorsunuz. Karbon ayak izinden veya metrekare yıllık enerji verimliliğinden bahsetmediğiniz zaman ruhsat alamazsınız. Bu, Türkiye'de de yakın gelecekte olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi (İEÜ KREA) Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın ise enerji konusunun kentlerin de uygulama alanında olduğunu, BEST for Energy projesi ekibinin bunu çok önceden fark ederek dünyada sadece sekiz ülkede yapılan bir etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaratıcı ekonomi ve yaratıcı endüstrilerin Türkiye'deki istihdamın yüzde 1'ini, cirosunun ise yüzde 3'ünü oluşturduğunu kaydeden Aydın, Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü'nün (UNCTAD) 2021 yılını "Sürdürülebilir Kalkınma için Yaratıcı Ekonomi Yılı" ilan ettiğini vurguladı.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik de temiz enerjide üretilen fikir, ürün, hizmet ve tasarımların hem iklim değişikliğiyle mücadeleye hem de yaratılan ekonomik değerle ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye, Ekonomi, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kentsel temiz enerji uygulamaları fikir maratonu etkinliği 'BEST for City' başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor 14:40 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı 14:28 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı

Son Dakika Haberleri
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
13:46 İYİ Parti'den Joker'li "ezberi boz" videosu!
13:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde esnaf bakanlığı kuracağız
13:36 Aziz reytinglerde ezdi geçti! Dizi gün birincisi oldu!
Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum Hastaneye kaldırılan adamın makatından II. Dünya Savaşı'ndan kalma tanksavar mermisi çıkarıldı: Ayağım kaydı üstüne oturdum         
14:42
Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi         
14:30
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 14:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kentsel temiz enerji uygulamaları fikir maratonu etkinliği "BEST for City" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement