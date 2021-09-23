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Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı - Son Dakika

Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı

23.09.2021 11:52

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Üzeyir Güven, herkesin bu kentte yetişmez dediği Antep fıstığını evinin bahçesinde üreterek bir ilke imza attı.

Eskişehir merkeze 51 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmudiye ilçesinde emeklilik yıllarını yaşayan Üzeyir Güven, bir ilke imza attı. Komşusunun yemesi için Şanlıurfa'dan kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmesinin ardından Güven, kabuklarından çatlamamış olanları toprağa dikti. Bir süre sonra topraktan filizlendiğini gören Güven, Antep fıstığını yetiştirmeye karar verdi. Aradan 5 sene geçtikten sonra ağaçtan Antep fıtığı alamayan Güven, bir tanıdığı vasıtasıyla Şanlıurfa'dan getirilen çelikle aşılama yaptı. İlk senesinde ağaçlardan Antep fıstığı alan Güven, evinin bahçesindeki 4 ağaçtan yaklaşık 50 kilogram ürün alıyor. Üzeyir Güven, şimdilerde ise evinin bahçesine Antep fıstığı ağaçlarıyla doldurup, ticaretini yapmaya hazırlanıyor.

'Olmaz' diyenlere aldırmadı, Eskişehir'de Antep fıstığı yetiştirdi

"TESADÜF OLARAK ÇIKTI VE ANTEP FISTIĞI OLDU"

Komşusunun yemesi için verdiği kavrulmamış Antep fıstıklarını toprağa diken Üzeyir Güven, filizlendiğinde şaşırdığını dile getirdi. İlk senelerde Antep fıstığı ağacından verim alamadığını ve aşılama sayesinde fıstıkların çıktığını anlatan Güven, "Ben daha önce burada beyaz zambak yetiştiriyordum. Beyaz zambakları ekerken Şanlıurfa'dan komşumuz emekli Mehmet bey gelirken bana bir tas kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmiş. Ben de çatlak olanları yedim. Çatlamamış olanları toprağa diktim. Tesadüf olarak çıktı ve Antep fıstığı oldu. Ondan sonra 5 sene geçti ve baktım Antep fıstığı fazla vermiyor. Şanlıurfa'dan bir öğretmen düğüne gelmişti buraya. Bana dedi ki 'Bunları aşı yapmadan olmaz.' Babasına telefon etti ve Şanlıurfa'dan çelik getirdi. Getirdiği çelikleri 3 sene önce aşı yaptık. Öğretmenin babası bana '3 sene sonra fıstık verir' dedi. Ama benimkiler daha ilk senesinde çıkmaya başladı. Bu sene 3'üncü senesi. Antep fıstığı bir sene çok çıkıyormuş diğer sene daha az. Bu senede az çıkan dönemdeymiş ama ona rağmen yine de Antep fıstığı var" diye konuştu.

'Olmaz' diyenlere aldırmadı, Eskişehir'de Antep fıstığı yetiştirdi

"OLMAZ DENDİ AMA TESADÜF OLARAK OLDU"

Mahmudiye'nin iklim şartları Antep fıstığı yetiştirmeye elverişli olmamasına rağmen fıstık ağacının soğuktan veya sıcaktan etkilenmediğini belirten Üzeyir Güven, ağaçları çoğaltacağını söyledi. Antep fıstığının verimi iyi olması konusunda uyarılarda bulunan Güven, şunları söyledi:

"Ne soğuktan etkilendi ne sıcaktan. Sadece bir sistemi var mesela ben bilmiyordum. Çiçekteyken sulanırsa içi tane tutmuyor. Tam olgunlaşma dönemine girdiği zaman sulanırsa o zaman tam tane tutuyor. Dikkat edilmesi gereken özellikler bunlar. Bende şu an 4 tane Antep fıstığı ağacı var. Bu ağaçları çoğaltacağım. Olmaz dendi ama tesadüf olarak oldu ve bundan sonra da olacağına kanaat getirdik. Eriğin getirisi az olduğu için ağaçlarımı Antep fıstığına döndüreceğim. Eskişehir'e getirdim ve insanlar yok burada yetişmez diyor. Gelip görüyorlar ve 'aynısı' deyip şaşırıyorlar."

'Olmaz' diyenlere aldırmadı, Eskişehir'de Antep fıstığı yetiştirdi

"4 TANE ANTEP FISTIĞI AĞACINDAN YAKLAŞIK 50 KİLO FISTIK ALDIK"

Evinin bahçesindeki 4 tane Antep fıstığı ağacından yaklaşık 50 kilogram fıstık aldığını aktaran Üzeyir Güven, tadının çok güzel olduğunu söyledi. Dış kabuğunu betonun üstünde taşla ezerek soyduklarını ifade eden Güven, "Geçen sene 4 ağaçtan 3 teneke Antep fıstığı çıktı. Bize tadı çok güzel geliyor. Kavurmadan yiyoruz. Evde geçen seneden bile kurumuş Antep fıstıkları var. Dış kabuğunu açmasını da öğrendik. Bize çok zor geliyordu ama çok basitmiş. Benim Antep fıstıkları az olduğu için soyma makinasına gerek yok. Kendimiz betonun üzerine döküp kaldırım taşını üzerinde gezdirip kabuklarını sıyırıp alıyoruz ve sonra da kurutuyoruz" dedi.

Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı

Şanlıurfa, Eskişehir, Gaziantep, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı - Son Dakika
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