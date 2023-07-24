KESK, toplu sözleşme taleplerini iletti: En düşük memur maaşı 2024'te 45 bin lira olmalı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), en düşük memur maaşının 2024'ün Ocak ayı itibarıyla eş, çocuk yardımı ve kira yardımıyla en az 45 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

KESK Eş Genel Başkan Mehmet Bozgeyik, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Hatalı toplu sözleşme süreçleriyle kamu emekçilerinin maaşlarının eridiğini, satın alma gücünün azaldığını ifade eden Bozgeyik, "Rakamları alt alta toplayınca en düşük memur maaşı dedikleri maaş 22 bin liraya ulaşmış gibi görünüyor. Ama aldatmaca da zaten burada başlıyor. İlave seyyanen ödenek denen net 8 bin 77 lira taban aylığa yansıtılmadı. Bunun anlamı 8 bin 77 liranın emekli aylığımızdan, tazminatlarımıza, eş ve çocuk yardımından ek ders ücretlerimize, döner sermaye payımıza kadar hiçbir kaleme yansıtılmaması demektir." dedi.

"TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE KİRA YARDIMI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Tüm kamu emekçilerine brüt 8 bin 138 lira 89 kuruş olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Emekli kamu görevlilerinin de bu artıştan yararlanmasının tek yolu budur. 2024 yılı artışının bu yeni katsayı üzerinden yapılmasını istiyoruz. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırının Aralık 2023 itibarıyla en az yüzde 70 artarak 45 bin liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Buradan hareketle toplu sözleşme teklifimizde kamuda en az maaşı alan, eşi çalışmayan, iki çocuklu, konutu olmayan, 15. derecenin 1. kademesindeki hizmetlinin mevcutta 8 bin 77 liralık ilave seyyanen ödenekle 22 bin lira olan maaşının 2024 yılı Ocak ayından itibaren eş, çocuk yardımı ve kira yardımı ile birlikte en az 45 bin liraya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bunun için mevcutta trajikomik seviyede olan eş ve çocuk yardımlarının asgari gıda harcaması tutarında artırılmasını ve konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine konut hakkı kapsamında kira yardımı verilmesini istiyoruz."

BÜYÜKŞEHİRLERDE 7 BİN 500, DİĞER ŞEHİRLERDE 5 BİN LİRA

Bozgeyik, eş yardımının 3 bin 310 lira, çocuk yardımının her çocuk için 2 bin 220 liraya yükseltilmesi, konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde ise 5 bin lira kira yardımı yapılması talebinde bulundu.