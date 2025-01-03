Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.
Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.
İşte zamlı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı tutarları:
Temmuz- Aralık 2024: 9.077 TL
Gelen Zam: 1.047,49 TL
Ocak-Temmuz 2025: 10.124,49 TL
Temmuz-Aralık 2024: 4.181,63 TL
Gelen Zam: 482,56 TL
Ocak-Temmuz 2025: 4.664,19 TL
Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL
Gelen Zam: 385,21 TL
Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL
Temmuz-Aralık 2024: 5.007,08 TL
Gelen Zam: 577,82 TL
Ocak-Temmuz 2025: 5.584,90 TL
Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL
Gelen Zam: 385,21 TL
Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL
Temmuz-Aralık 2024: 41.828,42 TL
Gelen Zam: 4.827,00 TL
Ocak-Temmuz 2025: 46.655,42 TL
Temmuz-Aralık 2024: 217.871,04 TL
Gelen Zam: 25.142,32 TL
Ocak-Temmuz 2025: 243.013,36 TL
Son Dakika › Ekonomi › Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti - Son Dakika
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