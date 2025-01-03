Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti

Geniş Video İzle

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi.

03.01.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

İşte zamlı engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı tutarları:

MEMUR ZAMLARIYLA ARTAN MAAŞ VE ÜCRETLER

Evde Bakım Yardımı

Temmuz- Aralık 2024: 9.077 TL

Gelen Zam: 1.047,49 TL

Ocak-Temmuz 2025: 10.124,49 TL

65 Yaş Aylığı

Temmuz-Aralık 2024: 4.181,63 TL

Gelen Zam: 482,56 TL

Ocak-Temmuz 2025: 4.664,19 TL

Engelli Aylığı (%40-%69 Arası)

Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL

Gelen Zam: 385,21 TL

Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL

Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri)

Temmuz-Aralık 2024: 5.007,08 TL

Gelen Zam: 577,82 TL

Ocak-Temmuz 2025: 5.584,90 TL

18 Yaş Altı Engelli Aylığı

Temmuz-Aralık 2024: 3.338,06 TL

Gelen Zam: 385,21 TL

Ocak-Temmuz 2025: 3.723,27 TL

ÜCRETLER

Kıdem Tazminatı Tavanı

Temmuz-Aralık 2024: 41.828,42 TL

Gelen Zam: 4.827,00 TL

Ocak-Temmuz 2025: 46.655,42 TL

Bedelli Askerlik Ücreti

Temmuz-Aralık 2024: 217.871,04 TL

Gelen Zam: 25.142,32 TL

Ocak-Temmuz 2025: 243.013,36 TL

Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti

Bedelli Askerlik 2023, Engelli maaşı, Emekli Zammı, Memur zammı, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yaşam, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba:
    Bu zor zamanda bile vatandaşına zam yapabiliyor devletimiz maşallah reis halkını mağdur etmez herkesin altında araba var her yer dolu maşallah kimse para yok diye ağlamasın her yer eleman arıyor girin çalışın 10 34 Yanıtla
  • Zaid Sahin:
    Dincilerin olmayan adaleti 21 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, yaşlılık aylığı değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.