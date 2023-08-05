Kılıçdaroğlu, Çeyrek Altının Fiyatını Yanlış Söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Çeyrek Altının Fiyatını Yanlış Söyledi

05.08.2023 20:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da düzenlenen Halk Buluşması'nda çeyrek altının güncel fiyatını yanlış söyledi. Kılıçdaroğlu, elindeki 200 lirayı göstererek 'Bugün çeyrek altın 6749 lira' dedi ancak çeyrek altının gerçek fiyatı 2728 lira.

Erzincan'da Halk Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hesap hatası yaptı. Eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılla şu anki değerini kıyaslayan Kılıçdaroğlu, 2728 TL olan çeyrek altın için, "Bugün çeyrek altın 6749 lira." dedi.

ÇEYREK ALTININ FİYATINI YANLIŞ SÖYLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da temaslarda bulundu. Tercan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeyrek altının güncel fiyatını yanlış söyledi.

"BUGÜN ÇEYREK ALTIN 6749 LİRA"

Eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yıl ile şu anki değerini kıyaslayan Kılıçdaroğlu hesap hatası yaptı. Elindeki 200 lirayı gösteren Kılıçdaroğlu, "Bugün çeyrek altın 6749 lira." diyerek gaf yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hesabının aksine, çeyrek altının güncel fiyatı 2728 lira.

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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu, Çeyrek Altının Fiyatını Yanlış Söyledi - Son Dakika


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