Kilis'te kişniş hasadına başlandı

Kilis'te çiftçilerin alternatif ürün olarak ektiği kişnişte hasada başlandı.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, çiftçileri ziyaret ettiği tarlada gazetecilere, kentte yaklaşık 30 bin dönüm alanda kişniş üretiminin yapıldığını söyledi.

Kilis'te 5 yıldan beri kişniş üretiminin yapıldığını anlatan Kara, dönüm başına 150-200 kilogram ürün aldıklarını belirtti.

Kişnişin, buğday ve arpadan daha kazançlı olduğunu aktaran Kara, bu üründe girdi maliyetlerinin düşük olması dolayısıyla ekim alanının genişlediğini kaydetti.

Kara, gübre ve ilaç kullanmadıklarının altını çizerek, "İlaç sanayisinde kullanılıyor. Kilis genelinde 5 bin ton rekolte bekliyoruz. Kilis için çok iyi. Çiftçilerimizi buna teşvik ediyoruz." dedi.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de hasadı yapan çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Özdemir, son yıllarda kentte alternatif ürün olarak tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiğini ifade ederek, "Kuraklıktan dolayı bu sene verim biraz daha düşük olur. Tıbbi aromatik bitkiler her derde deva. İçerisindeki yüksek antioksidandan dolayı sağlığa faydalı olduğu için her yıl üretim alanında artış sağlanıyor." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Osman da kişnişin tahıl ürünlerine göre daha az maliyetli, getirisinin ise yüksek olduğunu kaydetti.