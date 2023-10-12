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Tarlada 10 TL'ye satılan nar, markette 30 TL - Son Dakika

Tarlada 10 TL'ye satılan nar, markette 30 TL

Son Güncelleme: 12.10.2023 20:41

Kilis'te Hicaz narının hasadına başlanırken, çiftçiler narı tarlada 10 TL'ye satarken marketlerde ise 30 TL'ye satılıyor.

Kilis'te sezonun ilk nar hasadı başladı. Yüksek rekolte sevinci yaşayan üretici, narı tarladan 10 TL'den satıyor. Aynı nar marketlere gelene kadar fiyat 3 katına çıkıyor.

Kilis'te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, ekim ayı içerisinde başlanan hasadın ise kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yollarını tutan tarım işçileri ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Nar hasadı başladı! Tarlada 10 TL, markette 30 TL

"MARKETLERDE 30 TL'YE ALICI BULUYOR"

Hasadı yapılan Hicaz narının tamamının yurt dışına ihraç edileceğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Bahçe kenarlarında dikimi yapılan narlar 2006 yılında devletimizin verdiği destek ile 10 bin dekar alana çıktı. Üretilen tüm narlar ihracata gitmektedir. Bereketin simgesi olan nar, dekarda 4 ton beklentimiz var. Narın tarladaki kilosu 10 TL iken marketlerde 30 TL ye kadar alıcı buluyor" dedi.

Nar hasadı başladı! Tarlada 10 TL, markette 30 TL

"ÜRÜNLERİN TAMAMINI İHRAÇ EDİYORUM"

2006 yılında devletin verdiği destekle diktiği narların hasattan sonra tamamını ihracata gönderdiğini söyleyen üretici Mehmet Sakar, "Verilen destekle diktiğim narların bu sene yine hasadına başladık. Her sene 150-160 ton ürün elde ediyoruz. Narların kesimlerini yaptıktan sonra soğuk hava depolarına götürüyoruz ve yılsonunda ihracat için ürünlerin tamamını yurt dışına gönderiyoruz" diye konuştu.

Nar hasadı başladı! Tarlada 10 TL, markette 30 TL
Kaynak: İHA

Kilis, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarlada 10 TL'ye satılan nar, markette 30 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarlada 10 TL'ye satılan nar, markette 30 TL - Son Dakika
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