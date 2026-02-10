Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörüne yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı; yeni taslakla yetki belgesi zorunluluğu, depozito sınırı, çevreci araç şartı ve tüketiciyi koruyan çok sayıda kural getiriliyor.

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNE KAPSAMLI DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı hazırlayarak kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sundu. Düzenlemenin amacı; sektörde hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak olarak açıklandı.

YETKİ BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Taslağa göre ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmeler için yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin meslek odasına kayıtlı olması, vergi mükellefi olması ve iş yerinin konut olarak kullanılmaması şart koşuluyor. Ayrıca kiralama sorumlularının en az ilköğretim mezunu olması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı Seviye 4 belgesine sahip olması gerekecek.

KİRALAMA BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Bakanlık tarafından "Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi" kurulacak. Yetki belgesi başvuruları, kiralama faaliyetleri ve kiraya verilen araçlar bu sistem üzerinden takip edilecek.

YAŞ, KİLOMETRE VE ÇEVRE ŞARTI

Taslakta kiraya verilecek araçlar için yaş ve kilometre sınırı da yer aldı. Klasik araçlar hariç olmak üzere, 5 yaşından büyük veya 100 bin kilometreyi aşan taşıtlar kiralanamayacak. İşletmelerin en az 5'i kendine ait olmak üzere toplamda en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Büyükşehirlerde faaliyet gösteren işletmeler için ise biri Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulundurma zorunluluğu getirilecek.

DEPOZİTOYA SINIR, İADEYE NET TAKVİM

Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen depozito uygulaması da düzenlendi. Buna göre 1–6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7–30 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. Araç iade edildikten sonra depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak.

ÜCRETSİZ İPTAL VE EK HAKLAR

Ön ödemeli rezervasyonlarda, teslim saatinden 24 saat öncesine kadar tüketiciye gerekçe göstermeden ve kesinti olmadan iptal hakkı tanınacak. Olağan kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

BAKIMSIZ ARAÇ KİRAYA VERİLEMEYECEK

Periyodik bakımı yapılmamış araçların kiralanması yasaklanacak. Kış şartlarında talep edilmesi halinde kış lastiği işletme tarafından sağlanacak. Kasko ve sigorta kiralama bedeline dahil olacak, ek ücret talep edilemeyecek.

DEĞER KAYBI TALEBİNE SINIR

Mahkeme kararı olmadan kiracıdan "değer kaybı" adı altında ücret istenemeyecek. Hasar ve arıza durumlarında kiracının işletmeye her an ulaşabilmesi için sürekli iletişim altyapısı kurulması zorunlu olacak.

İLAN SİTELERİNE DENETİM

İlan siteleri ve çevrim içi platformlar, araç kiralama ilanı veren işletmelerin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi bulunmayan işletmelerin ilan vermesi engellenecek. Mevcut işletmelere uyum için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanınacak.