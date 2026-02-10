Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
10.02.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla araç kiralama sektörüne yetki belgesi zorunluluğu, depozito sınırı, yaş ve kilometre kuralı, çevreci araç şartı ve tüketiciyi koruyan kapsamlı düzenlemeler getiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörüne yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı; yeni taslakla yetki belgesi zorunluluğu, depozito sınırı, çevreci araç şartı ve tüketiciyi koruyan çok sayıda kural getiriliyor.

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNE KAPSAMLI DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nı hazırlayarak kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sundu. Düzenlemenin amacı; sektörde hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak olarak açıklandı.

YETKİ BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Taslağa göre ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmeler için yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin meslek odasına kayıtlı olması, vergi mükellefi olması ve iş yerinin konut olarak kullanılmaması şart koşuluyor. Ayrıca kiralama sorumlularının en az ilköğretim mezunu olması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı Seviye 4 belgesine sahip olması gerekecek.

KİRALAMA BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Bakanlık tarafından "Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi" kurulacak. Yetki belgesi başvuruları, kiralama faaliyetleri ve kiraya verilen araçlar bu sistem üzerinden takip edilecek.

YAŞ, KİLOMETRE VE ÇEVRE ŞARTI

Taslakta kiraya verilecek araçlar için yaş ve kilometre sınırı da yer aldı. Klasik araçlar hariç olmak üzere, 5 yaşından büyük veya 100 bin kilometreyi aşan taşıtlar kiralanamayacak. İşletmelerin en az 5'i kendine ait olmak üzere toplamda en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Büyükşehirlerde faaliyet gösteren işletmeler için ise biri Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulundurma zorunluluğu getirilecek.

DEPOZİTOYA SINIR, İADEYE NET TAKVİM

Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen depozito uygulaması da düzenlendi. Buna göre 1–6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7–30 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. Araç iade edildikten sonra depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak.

ÜCRETSİZ İPTAL VE EK HAKLAR

Ön ödemeli rezervasyonlarda, teslim saatinden 24 saat öncesine kadar tüketiciye gerekçe göstermeden ve kesinti olmadan iptal hakkı tanınacak. Olağan kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

BAKIMSIZ ARAÇ KİRAYA VERİLEMEYECEK

Periyodik bakımı yapılmamış araçların kiralanması yasaklanacak. Kış şartlarında talep edilmesi halinde kış lastiği işletme tarafından sağlanacak. Kasko ve sigorta kiralama bedeline dahil olacak, ek ücret talep edilemeyecek.

DEĞER KAYBI TALEBİNE SINIR

Mahkeme kararı olmadan kiracıdan "değer kaybı" adı altında ücret istenemeyecek. Hasar ve arıza durumlarında kiracının işletmeye her an ulaşabilmesi için sürekli iletişim altyapısı kurulması zorunlu olacak.

İLAN SİTELERİNE DENETİM

İlan siteleri ve çevrim içi platformlar, araç kiralama ilanı veren işletmelerin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi bulunmayan işletmelerin ilan vermesi engellenecek. Mevcut işletmelere uyum için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanınacak.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hayda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel’den çok konuşulacak hapishane benzetmesi Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'den çok konuşulacak hapishane benzetmesi
İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten

14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:32:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.