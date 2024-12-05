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Ekonomi

Kırklareli Tarım Fuarı Başladı

Kırklareli Tarım Fuarı Başladı

Kırklareli, ayçiçeği ve aronya üretiminde ön sıralarda; Tarım Fuarı 4. kez açıldı.

05.12.2024 17:35
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, ilin ülkede ayçiçeği üretiminde 4. sırada, kanola üretiminde 5. sırada, aronya üretiminde ise 1. sırada yer aldığını söyledi.

Kırklareli'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı başladı. Kapalı pazar yerinde gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Vali Uğur Turan, tarımın toplumun temel ihtiyacı olan gıdayı üretmenin yanı sıra ekonomiye katkı sağlayan, çevreyi ve toplumu şekillendiren bir sektör olduğunu söyledi. Fuarın önemine değinen Turan, gelecek yıllarda kentin 200-300 binleri karşılayacağını söyledi. İlin tarımsal zenginliklerine vurgu yapan Turan, "Türkiye genelinde ayçiçek üretiminde 4. sırada, kanola üretiminde 5. sırada, aronya üretiminde 1. sırada yer almaktayız. İl genelinde 940 ton çiğ süt üretimiyle süt verimi konusunda ülke ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Ayrıca ilimizdeki 85 hastalıktan ari çiftlik ve Avrupa Birliği onaylı süt işleme tesislerimizle tarım ve hayvancılıkta kalite standardını korumaktayız" ifadelerini kullandı.

"103 milyon doları aşan gelir elde edildi"

Vali Turan, hardaliye, meşe balı, beyaz peynir, eski kaşar, kıvırcık kuzu eti gibi coğrafi işaretli ürünlerin kentin marka değerini artırdığını söyledi. 2023 yılı itibarıyla kentten 217 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihracatı yapıldığını aktaran Turan, 103 milyon doları aşan gelir elde edildiğini ifade etti. Kavaklı beldesinde bin 135 dekar alanda süt sığırcılığına yönelik Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi için çalışmalara başladıklarını dile getiren Turan, kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Turan ve beraberindekiler stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Fuar 8 Aralık Pazar günü sona erecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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