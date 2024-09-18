Kırsal Bölgelerde Müstakil Ev Projeleri Arttı

Ekonomi

Tuğbay Mimarlık Kurucusu İbrahim Halil Tuğbay, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin etrafındaki kırsal bölgelerde, müstakil ev projelerinin arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tuğbay Mimarlık Kurucusu İbrahim Halil Tuğbay, Türkiye'de büyükşehirlerin çevresinde yeni yerleşim alanlarının oluştuğunu belirtti.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin etrafındaki kırsal bölgelerde, özellikle müstakil ev projelerinin arttığı bilgisini paylaşan Tuğbay, bu alanların şehir merkezine yakın olmasının yanı sıra daha uygun fiyatlarla geniş yaşam alanlarını da sunduğunu aktardı.

Tuğbay, "Aynı zamanda bu projeler, enerji verimliliği ve çevre dostu yapılar üzerine yoğunlaşarak, sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunuyor. Türkiye'deki yeni yerleşim alanları hem yatırım fırsatları hem de yaşam kalitesi açısından giderek daha fazla tercih ediliyor. Maddi olanakları kısıtlı olan kişiler şehir içinde eski, küçük evlere istenen ortalama 5 ila 6 milyon lirayı vermek yerine, aynı rakamlara villa yaptırmayı daha mantıklı bulabiliyor. Aynı zamanda artık maddi olanakları üst seviyede olanlar bile şehrin biraz dışına daha büyük ve lüks müstakil evler yaptırmayı tercih edebiliyor."

"Şükrü Dudu Barber's Club" projesiyle "A' Design Award and Competition 2024"te 40 bin tasarımı geride bırakarak "Mekansal Tasarım Ödülü"nü almaya hak kazandıklarını kaydeden Tuğbay, özellikle kırsal bölgelerde inşa edilen modern müstakil evlerin, güneş enerjisi panelleri, su tasarruf sistemleri ve akıllı güvenlik sistemleri gibi teknolojilerle donatıldığını anımsattı.

Tuğbay, "Bu, hem çevre dostu bir yaşam sunarken hem de enerji maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyor. Türkiye'de müstakil evlerin bu teknoloji ile donatılması, onları şehirdeki apartman dairelerine göre daha avantajlı hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde emlak fiyatlarının yükseldiğine değinen Tuğbay, bu durumun da birçok insanın uygun maliyetli kırsal bölgelere göç etmesine neden olduğuna işaret etti.

Şehir merkezlerinin yaşam kalitesi yüksek olsa da kalabalık, gürültü ve hava kirliliği gibi unsurların insanları alternatif yaşam alanları arayışına yönlendirebildiğine dikkati çeken Tuğbay, "Bu noktada müstakil evler, geniş bahçeleri, doğa ile iç içe olmaları ve daha fazla yaşam alanı sunmalarıyla cazip hale gelebiliyor. Apartman dairelerinde yaşanan sıkışıklık ve izole yaşam, doğaya daha yakın, geniş yaşam alanları sunan müstakil evlerin tercih edilmesine neden oluyor. İnsanlar, özellikle bahçeli ve ferah yaşam alanlarına sahip olmanın avantajlarını her geçen gün keşfediyor." değerlendirmesinde bulundu.