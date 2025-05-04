KKTC, Bilişim Adası Olma Yolunda - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC, Bilişim Adası Olma Yolunda

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, KKTC'nin bilişim adası olmasının vizyonunu öne çıkardı.

04.05.2025 11:22
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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bilişim adası olması fikrinin çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu, ülkenin uluslararası konumunu değiştirecek, güçlendirecek bir vizyon." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Tüzgen, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in duyulması ve yaygınlaşmasına katkılarından dolayı AA'ya teşekkür etti.

Bilişim Vadisi olarak TEKNOFEST'in başından beri paydaşlarından olduklarını ve çeşitli yarışmalara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Tüzgen, "Bu yıl TEKNOFEST ikinci kez yurt dışında gerçekleştiriliyor. Çocukluğumdan hatırlıyorum, KKTC gündeme geldiği zaman ülkede sağcı, solcu, şucu, bucu ayrımları kalmaz, hep beraber KKTC için bir araya gelir, tek yürek olurduk. Milli Teknoloji Hamlesi'ni de biz böyle görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin tamamının sahiplenmesi ve hep beraber onun için çalışmamız gereken bir stratejidir. TEKNOFEST de aslında bunun vücut bulmuş hali." diye konuştu.

"KKTC'li girişimcileri bekliyoruz"

Tüzgen, TEKNOFEST'te 10 binlerce yarışmacının yeni projeler geliştirmek, yeni teknolojiler üretmek ve yeni girişimler çıkartmak için bir araya gelerek yarıştığını aktardı.

Derece alsın ya da almasın takım olmanın, bir işi uçtan uca tamamlamayı öğrenmenin gençlere ciddi bir eğitim sağladığını belirten Tüzgen, şöyle devam etti:

"Biz inşallah TEKNOFEST'lerle ülkemizde büyük bir teknolojik kalkınma hamlesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah kardeş vatanımız KKTC'nin de bir bilişim adası olması için bu TEKNOFEST'in bir vesile, bir ilk adım olmasını ümit ediyoruz. Bilişim Vadisi olarak biz 700'den fazla teknoloji geliştiren şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Merkezimiz Gebze'de. İstanbul, İzmir ve Azerbaycan'daki şubelerimizle 700'den fazla firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar teknoloji geliştiriyor, AR-GE yapıyorlar. İnşallah bu TEKNOFEST vesilesiyle artık KKTC'den de başvuru alacağız. KKTC'li genç teknoloji geliştiricileri de Bilişim Vadisi'ne bekliyoruz. KKTC'nin bilişim adası olması fikri gerçekten çok heyecan verici, bu, ülkenin uluslararası konumunu değiştirecek, güçlendirecek bir vizyon. "

Gençlere "takım kurun" tavsiyesi

Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak öncelikli alanlarından birinin ulaşım teknolojileri olduğunu, bu alana çeşitli destekler sağladıklarını anlattı.

Türkiye'de uçan araba konusunda ciddi çalışmaları olan iki girişimden birinin Bilişim Vadisi'nde bulunduğuna dikkati çeken Tüzgen, "Çok yakın zamanda da insanlı uçuş testlerine başladılar. Bir tane tek kişilik, bir tane iki kişilik araçları var. 80 kilometreye ulaşan menzilleri var. İnşallah Türkiye'de bu alanda dünyadaki öncü ülkelerden biri olsun diye hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüzgen, yenilikçi teknoloji alanlarına odaklandıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Uçaklar, yeni bir teknoloji değil ama insansız uçaklar yeni bir teknoloji. Biz buna zamanında girerek dünyanın en iyi insansız hava araçlarını ürettik. İnsansız uçak gemileri yeni bir teknoloji değil ama insansız savaş uçakları için yapılan uçak gemileri yeni bir teknoloji. Biz burada dünyada öncü ülke olduk. İnsansız savaş uçaklarında gene benzerini yapmak istiyoruz. İnsansız uçan arabalar hususunda da dünyada öncü pozisyonda olmak için bu alandaki teknoloji çalışmalarını destekliyoruz. Gençlerimiz zaman zaman 'girişimciliğe nereden başlamalıyız' diye soruyor. Biz gençlerimizin takım olmasını, öyle projeler geliştirmesini tavsiye ediyoruz, çünkü her şey aslında önce bir takım olmakla başlıyor. TEKNOFEST'i organize eden vakfımızın ismi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Takım olduktan sonra ne iş yapılacağına hep beraber karar verilir. Kaynakların nasıl sağlanacağıyla alakalı yardımlaşılır. Bilişim Vadisi gibi kurumlar da daima kendilerinin destekçisi olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKTC, Bilişim Adası Olma Yolunda - Son Dakika

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