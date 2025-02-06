KKTC, Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda 12 Ay Turizm Hedefini Vurguladı

Ekonomi

KKTC, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtım atağında

İSTANBUL - KKTC, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda 12 ay turizm hedefini vurguladı. KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada Kıbrıs Projesi ile turizmin sürdürülebilirliğini artıracaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bu yıl 28'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı. İstanbul'da düzenlenen fuarda, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açıklamalarda bulunarak turizmin geliştirilmesine yönelik hedeflerini paylaştı.

Fuarda, Fikri Ataoğlu ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir araya gelerek iki bölgenin turizm potansiyeli ve olası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu'da ürettikleri su sayaçlarını KKTC'ye göndererek ticari iş birliği de yaptıklarını belirtti.

"KKTC ile ticaret, Ordu'nun üretim gücüyle büyüyor"

Fuar alanında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "EMITT fuarı her zaman ilgi odağı oluyor. Biz de Karadeniz'in incisi Ordu'yu tanıtmak, turizm potansiyelini göstermek istiyoruz. Ordu; yeşillikler içinde doğal güzellikleri olan aynı zamanda tarihi bölgeleri ile çeşitlilik sunan bir şehir" dedi.

Büyükşehir belediyesi olarak üretime de katkı sunduklarını belirten Güler, KKTC ile yapılan ticaretten de bahsetti. Güler, "Ön yüklemeli elektronik su sayaçları üretiyoruz ve bunları KKTC'ye gönderiyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak iyi bir yazılım ekibimiz var, 70 bin kadar sayaç ürettik, Kıbrıs'a temin ediyoruz. Kapasitemizi artırarak Suriye'ye ve savaş sonrası Ukrayna ve Rusya'ya da ürünlerimizin gitmesini istiyoruz. Ortak yatırımcılar da olursa daha fazla üreterek ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizmi 12 aya yayma hedefi

Bakan Ataoğlu, KKTC'nin turizmde büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, sezonu tüm yıla yaymak istediklerini belirtti. Ataoğlu; Kıbrıs'ın sadece yaz aylarında değil, kış turizmi, doğa turizmi ve kültürel etkinliklerle de cazibe merkezi olabileceğine dikkat çekti. Ataoğlu, "Sadece deniz ve kum turizmiyle değil, sağlık, spor ve kongre turizmi gibi farklı alanlarda da varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ada Kıbrıs Projesi ile yeni atılımlar

Bakan Ataoğlu, KKTC'nin turizm alanında atılım yapmasını sağlayacak Ada Kıbrıs Projesi hakkında da bilgi verdi. Bu projenin, ülkeye gelen turist sayısını artırmayı ve uluslararası alanda daha fazla tanıtım yapmayı amaçladığını belirtti. Proje kapsamında, doğa dostu yatırımlara öncelik verileceğini ve sürdürülebilir turizm anlayışının benimseneceğini ifade etti.

Ada Kıbrıs Projesi'nin sağladığı katkıya ilişkin de konuşan Ataoğlu, "Ada Kıbrıs projesinin lansmanını yaptığımız günden bu güne kadar önemli bir yol katettik. KKTC'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmak istedik. Bunun yanında uçak bilet fiyatlarını indirmek için elimizden geldiğince çalışmalar yaptık. Tanıtıcı etkinliklerimizi artırdık, ulusal medya ve sosyal medya ile tanıtımlar yaptık. Aynı zamanda Kıbrıs'a yatırımlar yapıldı. 2025 yılı içerisinde 6-7 otelimiz daha açılacak. Bu yeni yatırımlar ile 10 binin üzerinde yatak kapasitesine katkı sağlanacak ve istihdam oluşturulacak. Turizm sektörünün gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Fuarda, KKTC standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turizm profesyonelleri, Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve misafirperverliği hakkında bilgi aldı. Bakan Ataoğlu, uluslararası tur operatörleriyle iş birliği yaparak KKTC'nin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

KKTC'nin turizmdeki yeni vizyonu, Ada Kıbrıs Projesi ve 12 ay turizm hedefi ile gelecek dönemde daha fazla turist çekmesi bekleniyor.