KKTC Turizmde Helal Potansiyelini Vurguladı - Son Dakika
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Ekonomi

KKTC Turizmde Helal Potansiyelini Vurguladı

KKTC, sağlık ve helal turizmi ile alternatif potansiyel sunuyor. Dünya Helal Zirvesi üst düzey katılımla devam ediyor.

27.11.2024 16:50
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin turizm ve eğitim adası olmakla birlikte her yıl gelişen ve ilgi gören bir ada konumunda olduğunu belirterek, "Turizmi sadece güneş, deniz ve kumsal üçgeniyle sınırlandırmıyoruz. Ülkemiz sağlık turizmi ve helal turizmi gibi alternatif alanlarda da güçlü bir potansiyel sunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, global ölçekte ticarete önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Zirve, Helal Expo, Private Label, Natural Organik Vegan Alanı, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarını kapsarken, küresel ticaret için uluslararası ekonomiyi İstanbul'da buluşturuyor.

Zirvenin açılışında Ataoğlu, etkinliğin farklı kültürler, inançlar ve ülkeler arasında güçlü işbirlikleri kurulmasını sağlayan değerli bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Ataoğlu, KKTC'nin turizm ve eğitim adası olmakla birlikte her yıl gelişen ve ilgi gören bir ada konumunda olduğunu dile getirerek, "Turizmi sadece güneş, deniz ve kumsal üçgeniyle sınırlandırmıyoruz. Ülkemiz sağlık turizmi ve helal turizmi gibi alternatif alanlarda da güçlü bir potansiyel sunmaktadır." dedi.

Yüksek standartlara sahip hastaneler, uzman doktorlar ve uygun maliyetli hizmetlerle dünya genelinde önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Ataoğlu, "Geleneksel tedavi yöntemlerimizin yanı sıra modern tıp alanında sunduğumuz hizmetler bizi bu sektörde ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Ülkemizin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini her platformda paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleriyle ticaret sözleşmelerini sürdürüyoruz"

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'u temsilen yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aktif bir üyesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve kültürel bağların diğer üye devletlerle geliştirmesine büyük önem verdiğini dile getiren Aliyev, "Azerbaycan, İslam dünyasında birliği ve işbirliğini teşvik edecek etkinlikler düzenledi. Azerbaycan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birlik ve dayanışma misyonuna bağlılığını sürdürdü. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleriyle ticaret sözleşmelerini sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'ın zengin İslami tarihiyle bölgesel helal sektörünün güçlenmesi için çalışmaya devam ettiğini kaydederek, "Azerbaycan'ın stratejik konumu 400 milyon tüketicinin bulunduğu bir pazara erişim sağlıyor. Azerbaycan kültürü, mirası ve doğal güzellikleriyle Müslüman turistler için önemli bir destinasyon." dedi.

"Zirve, helal sektörünün ve helal değer zincirinin paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform"

Gambiya Ticaret, Endüstri, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Babaoucarr Ousmaila Joof ise Gambiya Cumhurbaşkanını temsilen yaptığı konuşmada, 10 yıldır zirvenin İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini bir araya getirdiğini söyledi.

Zirvenin helal sektörünün ve helal değer zincirinin paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform olduğuna işaret eden Joof, "İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri olarak küreselde ciddi dar boğazlarla karşı karşıyayız. Bunu ticaret alanında görüyoruz ve jeopolitik çatışmalarda genellikle Müslüman ülkeleri maalesef etkilemekte. Bu platform sayesinde network kurmakta, ticaretimizi artırmakta ve aynı şekilde bu önemli endüstrinin gelişmesine olanak sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Joof, küresel helal endüstrisinin trilyon dolarlık bir sektör olduğunu ifade ederek, "Özellikle 10 trilyon dolar ve üzerine 2030 itibarıyla çıkması beklenmektedir. Bu, beraberinde ciddi fırsatları getirmektedir." dedi.

SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Othman Alkasabi ise Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanını temsilen yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin birçok ekonomik imkana ve doğal kaynaklara, insan kaynaklarına sahip olduğunu belirtti.

Alkasabi, sözlerini, "Ortak çalışmanın ve ülkelerimizin ekonomisinin bütünleşmesi konusunda son derece önemli fırsatlara sahibiz. Çok daha iyi bir şekilde helal sektörü konusunda ileri bir adım gerçekleştirebiliriz." diye tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKTC Turizmde Helal Potansiyelini Vurguladı - Son Dakika

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