Üye Girişi
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor - Son Dakika

Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor

06.12.2021 08:47

Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyorboya ustası, eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlıyor.

Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor

SAMSUN Samsun'da 15 yıllık kaporta-boya ustası, eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlıyor. Kendine özgün tasarımıyla klasik araçlara ikinci baharını yaşatan ustaya Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndekaporta-boya ustası olan Semih Çakmak'ın elinde eski klasik araçlar adeta ikinci baharını yaşıyor. Kendine özgün tasarımıyla eski model araçları yeni baştan dizayn eden Çakmak'ın yaptığı araçlar herkesin beğenisini kazanıyor. Geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves eden Samet Çakmak şehir dışından yoğun talep alıyor.

"Yıllardır devam eden tutku"

Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, "Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın. Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez" dedi.

"Klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum"

Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, "Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık. İnsanlar beğeniyor. Şehir dışından aşırı derecede bir talep var. Biz mutluluğumuzu insanlara yansıtıyoruz, insanlar da bize araçlarını bırakıyor. Araçları bittikten sonra da bu mutluluğa hep beraber ortak oluyoruz. Anahtar teslimi durumlarda motoru, elektriği, döşemesi bu yaklaşık 6 aydan fazla zaman alabilir. Biz kaporta-boya işinde çalıştığımız için elimizden geldiğince erken vakitte araç sahibine teslim etmek istiyoruz" diye konuştu.

Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Tragger, Samsun, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı! 10:15 Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı!
En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz Kiresepi, kıyafetiyle alay konusu oldu 10:05 En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz Kiresepi, kıyafetiyle alay konusu oldu Kur farkının faturası vatandaşa kesildi! 10:00 Kur farkının faturası vatandaşa kesildi! Oğlu intihar eden doktor 09:39 Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan hala haber yok Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Son Dakika Haberleri
10:03 Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu!
10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi
09:59 Kur farkının faturası vatandaşa kesildi!
09:57 5 partiden mecliste grubu olmayan partilere 'dakika' jesti
09:54 Kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri durduruldu
09:51 Abdulkadir Selvi: Kalabalık miting yapmak seçimi kazanmak anlamına gelmez!
09:44 Masterchef Danilo Zanna boşanamıyor! Eşi 1 milyon euro tazminat istiyor!
09:41 Isınmak isterken, canından oluyordu! Tenekeye tiner döküp yakan işçi, alevler içinde kaldı
09:34 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu
09:31 Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık
Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı         
10:18
Rus medyası iddia etti: Irak, Rus savaş uçağı yerine Türk İHA'sı satın alacak Rus medyası iddia etti: Irak, Rus savaş uçağı yerine Türk İHA'sı satın alacak         
10:05
Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu! Bir taciz ifşası daha! Bu kez Gonca Vuslateri duyurdu!         
10:04
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 10:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement