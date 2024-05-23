Koç Holding, 2024\'ün ilk çeyreğinde 14 milyar dolar gelir elde etti

Ekonomi

Koç Holding, 2024'ün ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 750 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Koç Holding, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Koç Holding, 2024'ün ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 750 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11,6 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2024'ün ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Belirsizliklerin hakim olduğu, jeopolitik gelişmelerin sarsıcı etkilerinin hissedildiği dönemlerde, uzun vadeli planlamalarla stratejik yönümüzü tayin etmeye, bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmeye her zamankinden daha fazla önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, 8 yıldır kararlılıkla benimsedikleri kültürel dönüşüm programıyla geliştirdikleri dijital yetkinlikleri ve artan verimlilikleri, değişimler karşısında rekabet güçlerini korumalarına katkı sağladıklarını belirterek, çağın yetkinlikleriyle donatılan benzersiz insan kaynaklarının en önemli güvenceleri olduğunu anlattı.

"Topluluğumuzun, Avrupa ve dünya beyaz eşya pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz

Koç Topluluğu'nun iki yıl sonra 100'üncü yaşını kutlayacağını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemize olan güvenimiz ve küresel büyüme vizyonumuzla yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor. Arçelik ve dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerinin Beko Europe ortaklık şirketi altında birleşmesi işlemi, Nisan ayı itibarıyla tamamlandı. Beko Europe'un yüzde 75 hissesi Arçelik'in oldu. Bu satın alma ile 57 farklı ülkede 55 bin çalışanıyla faaliyet gösteren bir Türk şirketi haline gelen Arçelik, bağımsız global araştırma firması Euromonitor'ın 2023'ün beyaz eşya adet verilerine göre Avrupa'nın en büyük şirketi konumuna ulaştı. Cirosu, Arçelik ve Whirlpool EMEA'nın 2023 yıl sonu konsolide ciroları baz alındığında 11 milyar avroya erişti. Beko çatısı altında oluşan bu yeni yapının, Topluluğumuzun, Avrupa ve dünya beyaz eşya pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz."

Topluluk olarak halihazırda tecrübeleri olan sağlık sektöründeki büyümelerini yeni yatırımlarla sürdürdüklerini kaydeden Çakıroğlu, dünya genelinde ortalama yaşam süresi uzadığını ve sağlık harcamaları, küresel ekonominin yüzde 10'unu oluşturduğunu aktararak, sağlık hizmetlerinin teknolojiyle beraber dönüşüp büyüdüğünü gördüklerini dile getirdi.

Çakıroğlu, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center'ın yüzde 80 hissesini satın aldıklarını ve devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Topluluk şirketlerinin yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı kaynaklarla ülke ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Çakıroğlu, "Yapı Kredi, 2023'ün Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği ilk sürdürülebilir Eurobond işlemi ve ek ihraç ile toplamda 800 milyon dolar kaynak sağladı. Ayrıca, Bankamız 2024 yılının Ocak ayında 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı ve 2024'ün Nisan ayında 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Tüm bu işlemlerle birlikte Yapı Kredi, son 8 ayda yurt dışı piyasalarda 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Çakıroğlu, Ford Otosan'ın da ilk tahvil ihracını nisanda gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Ford Otosan'ın, 500 milyon USD değerinde Eurobond ihraç ettiğini ifade eden Çakıroğlu, "Toplam 1,5 milyar doların üzerinde talep alan tahvil ihracı küresel ölçekteki yatırımcıların güveninin bir göstergesi olarak Ocak 2022'den bu yana Türkiye kaynaklı ihraçlarda gözlenen en düşük kredi spread oranıyla sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Su kaynaklarının daha etkin yönetimi için teknolojinin gücüyle yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz"

Levent Çakıroğlu, 2050 karbon nötr hedefleri doğrultusunda 2021'de Karbon Dönüşüm Programı'nı başlattıklarını anımsatarak, 2023 yılsonu itibarıyla, operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını 2017'ye kıyasla yüzde 13 azaltarak hedeflerine doğru kararlı bir şekilde ilerlediklerini anlattı.

Çakıroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Koç Holding olarak Karbon Dönüşüm Programı'nın kapsamını bu yıl su yönetimini de dahil edecek şekilde genişlettik. Bu doğrultuda, su kaynaklarının daha etkin yönetimi için teknolojinin gücüyle yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanarak su odaklı iklim değişikliği etkilerini hafifletmeyi ve tüm değer zincirinde iklim adaptasyonunu sağlamayı amaçlıyoruz."

"Vehbi Koç Vakfı'nın 55. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Koç Topluluğu olarak ekonomik büyümenin yanı sıra, toplumsal kalkınmayı da öncelikleri olarak gördüklerini belirten Levent Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı'nın 55. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin gelişimi ve toplumun kalkınmasına yönelik 'Üstümüze Vazife' yaklaşımıyla eğitim, kültür ve sağlık alanlarında yarım asrı aşan bir süredir çalışmaya devam eden Vakfımız, yönetimini üstlendiği ve bugün her biri mükemmellik merkezi haline getirilen kuruluşlarıyla topluma örnek modeller sunmaya devam ediyor. Vehbi Koç Vakfı, yürüttüğü düzenli programlar, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekler ve örnek işbirlikleri vasıtasıyla da faaliyetlerini sürdürecek."