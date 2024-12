Kocaeli Üniversitesi'nden Yeni Elektrikli Araç: Atilla

Ekonomi

Geliştirdikleri "Bilge" isimli elektrikli araçla 2017'de gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) dereceye giren Kocaeli Üniversitesi Türkmekatronik Takımı, üzerinde çalıştıkları yeni elektrikli araç "Atilla" ile yurt içinde ve yurt dışındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Türk Mekatronik Takımı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, " Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla gerçekleştirilen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nde, elektrikli araç "Bilge"yi sergileme imkanı buldu.

Türkmekatronik Takımı Kaptanı ve Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Elif Maden, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kulüplerinin Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli yarışmalara katıldığını söyledi.

Zirvede sergilenen "Bilge"nin, TEKNOFEST ve dünya çapında gerçekleşen Shell Eco-marathon yarışmalarına da katıldığını belirten Maden, aracın, daha önce mezun olan ekibin tasarımlarıyla 2017'de yapıldığını ve o dönem TEKNOFEST'te tasarım ödülü ve verimlilik alanında 4'üncülük ödülü aldığını anlattı.

Şu anda yapımı süren ve tamamlanmış araçlarının bulunduğunu belirten Maden, "Bu araçlarımız da düzenli olarak yarışmalara katılıyor. Şu an takımımız her sene güncellenerek yeni kadrosuyla ilerlemesini sürdürüyor. En büyük hedefimiz yurt dışında ülkemizi ve okulumuzu temsil etmek. Umarım gerçekleştirebiliriz. Her sene üzerine koymaya çalışıyoruz. Farklı branşlardan mühendislik öğrencilerini bir araya toplayıp yeni teknolojiler üretiyoruz, yeni prototip araçlar üretiyoruz ki gelecekte daha iyi ve verimli araçlar elde edebilelim." dedi.

Maden, aracın cam elyaf kullanıldığı için ağır olduğunu, bu nedenle karbon fiber kompozit modellere geçmeye başladıklarını belirterek, aracın hafifliğini artırıp verimliliğini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

"Tasarımının tamamı bize ait"

Kocaeli Belediyesinin de desteğiyle yeni elektrikli araç "Atilla"nın sıfırdan üretimi için çalıştıklarına işaret eden Maden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aracın tasarımının tamamı, bütün komponentleri bize ait. Yerli üretim olarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız aracımızı bu sene çıkarıp doğrudan yarışmalara girmeyi hedefliyoruz. Aracımız önümüzdeki sene katılacağı TEKNOFEST yarışmasında yine verimlilik alanında yarışacak. Aynı zamanda yurt dışında da Shell Eco-marathon'daki verimlilik yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz."

Maden, araçlara, "Bilge", "Umut", "Kılavuz" ve "Atilla" gibi Türk isimleri verdiklerine dikkati çekerek, "Daha önce yapılan aracımızın adı 'Alfa'ydı. Sonra bu araba 'Beta' olarak düşünülmüş, sonradan ismi değiştirilmiş. Belediyeyle işbirliğimizden dolayı diğer aracımızın isimi 'Kılavuz' olarak belirlenmiş. Balkanlar'da yarışacağımız için son aracımıza 'Atilla' ismini verdik. Böylece araçlarımızın isimlerini özgünleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Araçların özellikleri

"Bilge" 240 kilogram ağırlığında, karbonfiber şasi ve cam elyaf kabuk malzemelerden yapıldı. Menzili 50 kilometre olan araç, maksimum 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç, tasarımı ve elektronik komponentleriyle özgün olarak öne çıkıyor.

"Atilla" da 100 kilogram ağırlığında, alüminyum iskelet şasi ve karbonfiber kabuktan üretildi. Araç, elektronik aksamları ve tasarımıyla özgün olarak geliştirildi. "Atilla" yapım aşamasında olduğu için menzil ve hızı daha sonra hesaplanacak.