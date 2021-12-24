Üye Girişi
Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan Açıklaması - Son Dakika

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan Açıklaması

24.12.2021 14:19
Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan Açıklaması

Türkiye'de 6 ilde, 17 ayrı noktada 37 dünya markasının bayiliğini yapan Koçaslanlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, ekonomik tedbir paketinin otomobil sektörüne olan etkilerinden bahsetti.

Türkiye'de 6 ilde, 17 ayrı noktada 37 dünya markasının bayiliğini yapan Koçaslanlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, ekonomik tedbir paketinin otomobil sektörüne olan etkilerinden bahsetti.

Alınan kararları desteklediğini söyleyen ve geleceğe umutla baktığının altını çizen Koçaslan, "Pandemi sürecinde hammadde tedariki ile lojistiğin aksaması ve dalgalanan piyasa şartları, alıcı ve satıcı için sorun teşkil etti. Fakat devletimizin yaptığı müdahaleler sonucunda bu güven ve istikrarın yeniden tesis edilmesiyle birlikte pazar olması gereken yere gelecektir. Koçaslanlar olarak ülkemize ve ülkemizdeki alınan bu kararlar ve destek paketlerinin ticaret ve ekonomiye olacak olan katkısına umutla bakıyoruz. Alınan kararları yerinde müdahale olarak görüyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

Mahmut Koçaslan, pandeminin ekonomiye ve ikinci el piyasasına etkisi hakkında, "Pandemiyle başlayan çip krizi, ve devamında diğer ekipmanların da tedariki ile üretimin sekteye uğraması, yeni araç pazarındaki daralmayı hızlandırdı. Buna ilaveten ABD ve Avrupa'da yaşanan yüksek enflasyon ve ürün fiyatı artışı sebebiyle küresel ekonomi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Devletimizin uyguladığı ekonomi politikaları ve kararları ile sıfır araç pazarında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında fiyat gerilemesi yaşandı. Bu fiyatlar aynı zamanda 2. el araçlara da yansıyacaktır" dedi.

Kara yolunda hareket eden ve tekeri olan her segmente hitap eden Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, destek paketlerinin ekonomiye çok katkıları olacağını, pazara ve geleceğe pozitif baktığını bahsederek umut aşıladı. - BURSA

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan Açıklaması

YORUMLAR
500

Otomobil, Pandemi, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada         
14:20
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20

Son Dakika Haberleri
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
13:45 Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin eurom var, özellikle Türk lirasına çevirmedim, Erdoğan görsün diye
13:44 Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak
13:40 Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?
13:33 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 14:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement