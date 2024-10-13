Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domuz eti kullandığını raporla ifşa ettiği Köfteci Yusuf'un "Helal sertifika" sahibi olduğu ortaya çıkarken CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı TBMM'ye konuyla ilgili soru önergesi verdi. Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a "helal sertifikası" olmasına rağmen taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalardan kaçının sertifikalarının iptal edildiğini, bu firmalara "helal" denetiminin yapılıp yapılmadığını da sordu.

13.10.2024 08:09
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Ülke gündeminin ilk sıralarına 'domuz eti' iddialarıyla yerleşen Köfteci Yusuf'un 'helal sertifika' sahibi olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ardından, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu'nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

TİCARET BAKANI'NA SORDULAR

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında 'helal sertifika' sahibi kaç işletme olduğunu sordu. Salıcı TBMM'ye verdiği soru önergesinde, bazı ürünlerde domuz, at ve eşek eti kullanıldığının belirlendiğini anımsatarak, bu durumun dürüst esnafı da olumsuz etkilediğini belirtti.

"ŞARTLARI TAŞIMADIĞI HALDE SERTİFA VERİLEN FİRMALAR VAR MI?"

Salıcı, Bolat'a 'helal sertifikası' olmasına rağmen taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalardan kaçının sertifikalarının iptal edildiğini, bu firmalara 'helal' denetiminin yapılıp yapılmadığını da sordu. Ayrıca Salıcı, şartları taşımadığı halde 'helal sertifikası' verildiği tespit edilen firmanın bulunup bulunmadığının da açıklanmasını istedi.

Köfteci Yusuf\'a verilen "Helal sertifa" CHP\'yi harekete geçirdi

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Son Dakika Ekonomi Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Akay Kayhan:
    Türkiye’de adalet sadece bir partinin ilk kelimesidir.. parayı basan helal sertifikasıda alır, adamını bulan herşeyi yapabilir.. 41 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    laylom 13 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Oyuna devam 0 0 Yanıtla
  • cebrail çalışır:
    günaydın 0 0 Yanıtla
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