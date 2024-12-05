Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Konum paylaşan esnaftan ücret alınacak" iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgisi yok. Böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

05.12.2024 11:16
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Türkiye'de coğrafi veri paylaşımı ve adres tarifi gibi ticari faaliyetlere yönelik düzenlemeler yeniden şekilleneceği iddia edildi. Esnafın tepkisini çeken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yalanlama geldi.

Haritalı adres bilgisi paylaşımı yapan ticari işletmelere belli bir ücret karşılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirileceği, gerekli izin belgelerini almayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacağı öne sürüldü.

Konum paylaşan esnafa ücret mi geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"TAMAMIYLA GERÇEK DIŞI"

Katıldığı programda konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iddiaları yalanladı. Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Tamamıyla gerçek dışı, böyle bir şey söz konusu değil. Coğrafi bilgi matrisinden veri alarak bunları ticari amaçlarla kullananlarla ilgili bir düzenleme. Esnaf ve vatandaşla hiçbir bağlantısı olmayan bir düzenleme. Tamamen temeli olmayan gerçek dışı bir iddia" ifadelerine yer verdi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Konuyla ilgili bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir" denildi.

İşte o açıklama;

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan iddialara yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Adamlar sıyasetçidegıl tsm vatandası soyma uzmanı oldular 25 3 Yanıtla
  • yavuz d:
    ates,adamlarda biliyor kitle musait ne kitlersen kitle aliyorlar 19 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Demin yorum yapanlar nerde ? 8 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    ossuruğa bile vergi alacaklar. Artık ya aç ve fakirsin yada zengin. 2 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Aç kaldiginiz saldırın millete.Kendi var vur ettiğiniz paralara bakın.Yaziklar olsun sizin gibi insanlara 1 1 Yanıtla
  • sertug:
    esnaftan kapı önü tabure vergisi alın dün kapının önünde otururken aklıma geldi korkudan içeri kaçtım 1 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Öyle dediyse kesin gerçek 0 1 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Karpuz kabuğu düşürmeyin meydana 0 0 Yanıtla
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