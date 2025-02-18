İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul\'u bile solladı

Kamil Toygar :

Ankara’da iki hafta önce ev baktım bir mütaahhitle pazarlığa oturdum adam evin arsasını iki yıl önce dört milyona aldığını ve kabası bitmiş yüzde yetmişi bitmiş otuz altı dairenin maliyetinin daire başına bir milyon tl nin altında olduğunu fakat benimde para kazanmam diyerek iki artı bir ev için iki milyon sekizyüz binden pazarlığa tutuştuk adam 2 daireye evin arsa parasını çıkarıyor kalan diğer otuz dört dairenin her birinden de bir buçuk milyondan fazla kar ediyor elli iki milyon tl den fazla kar ediyor net piyasayı arayan yok soran yok semt olarak ta anlaranın en ücra uzak köşesinde yer mütaahhitlerin kazandıkları paraları varın siz hesaplayın bende bir milyon tl sini kredi çekip iki milyon sekiz yüz bin olarak geri ödeyeceğim varın ev bana kaça gelecek siz hesaplayın kazanan banka, mütaahhit kaybeden vatandaş