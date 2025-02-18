İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı - Son Dakika
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Ekonomi

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

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Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak 2025'te aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 31,9 artış gösterdi. Üç büyük şehirdeki fiyat artışları İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5,7, İzmir'de ise yüzde 4,9 olarak belirlendi.

18.02.2025 10:26
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2025'te aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 31,9 arttı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 165,9 oldu.

ANKARA VE İZMİR İSTANBUL'U SOLLADI

Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık yüzde 31,9 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 7,2 oldu. Üç büyük il için Konut Fiyat Endeksi değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5,7 ve İzmir'de yüzde 4,9 artış görüldü. Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da ve İzmir'de yüzde 29,6, Ankara'da yüzde 36,6 yükseldi.

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul\'u bile solladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User:
    analarının bişeyine göre mi artıyor bu fiyatlar ? 13 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Ankara’da iki hafta önce ev baktım bir mütaahhitle pazarlığa oturdum adam evin arsasını iki yıl önce dört milyona aldığını ve kabası bitmiş yüzde yetmişi bitmiş otuz altı dairenin maliyetinin daire başına bir milyon tl nin altında olduğunu fakat benimde para kazanmam diyerek iki artı bir ev için iki milyon sekizyüz binden pazarlığa tutuştuk adam 2 daireye evin arsa parasını çıkarıyor kalan diğer otuz dört dairenin her birinden de bir buçuk milyondan fazla kar ediyor elli iki milyon tl den fazla kar ediyor net piyasayı arayan yok soran yok semt olarak ta anlaranın en ücra uzak köşesinde yer mütaahhitlerin kazandıkları paraları varın siz hesaplayın bende bir milyon tl sini kredi çekip iki milyon sekiz yüz bin olarak geri ödeyeceğim varın ev bana kaça gelecek siz hesaplayın kazanan banka, mütaahhit kaybeden vatandaş 6 0 Yanıtla
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