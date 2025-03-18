Konut Fiyat Endeksi Şubat'ta Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Konut Fiyat Endeksi (KFE) şubatta aylık yüzde 2,8 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KFE Şubat 2025 verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, şubatta aylık yüzde 2,8 oranında yükselerek, 170,5 olarak gerçekleşti.

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,3 oranında artarken, reel olarak yüzde 5,6 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endeksleri şubatta, bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,6, 3,3 ve 3,8; yıllık olarak ise yüzde 28,4, 37,2 ve 32,7 artış gösterdi.