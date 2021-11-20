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Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak - Son Dakika

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

20.11.2021 13:32

Merkez Bankası'nın faiz hamlesi sonrası harekete geçen kamu bankaları kredi faizlerini indirdi. Konut kredisinde faiz yüzde 1.20'ye kadar düştü. Bu gelişme sonrası 300 bin liralık kredide faiz yükü 48 bin lira azaldı.

Merkez Bankası'nın politika faizini 1 puan daha indirerek yüzde 16'dan 15'e çekmesi üzerine, kamu bankaları da kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. İndirim sonrası herkes ev kredisinde ne kadar kar sağlanacağını araştırmaya başladı.

TİCARİ KREDİLERE DESTEK

Ekim ayında kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 2 puanlık indirime giden kamu bankaları, dün de bu kredilerin faizini 1 puan daha indirdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 25 Ekim'de yıllık yüzde 18.5-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizini yüzde 16.5'e çekmişti. Dün atılan adımla bu kredinin faizi yüzde 15.50'ye kadar geriledi. Böylece 300 bin liralık bir kredi için ödenen faiz yapılan 2 indirimle yaklaşık 10 bin lira azalmış oldu. Kamu bankaları dün konut kredilerinde de indirime gitti.

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ DÜŞTÜ

Kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, dünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29'dan 1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34'ten 1.29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de 1 milyon liranın altındaki konutlarda kredi faizini yüzde 1.38'den 1.29'a, 1 milyon liranın üzerindeki konutlarda ise kredi faizini yüzde 1.41'den 1.34'e çekmişti. Böylece 1 milyon liranın altındaki konutlarda yıllık bileşik faiz yapılan iki indirimle yüzde 18.14'ten 15.63'e gerilerken, 1 milyon liranın üstündeki konutlarda ise yıllık faiz yüzde 18.48'den 16.80'e çekilmiş oldu.

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

300 BİN TL'LİK KREDİDE 48 BİN TL CEPTE KALACAK

Kamu bankalarının gerçekleştirdiği faiz indirimleri konut kredisi kullanan tüketicilerin cebine olumlu yansıyacak. Sabah'ta yer alan habere göre; 25 Ekim öncesi, 10 yıl vadeli 300 bin liralık kredi için 615 bin 670 bin lira geri ödeme yapan tüketici, 25 Ekim'in ardından dün yapılan faiz indirimi ile 567 bin 649 TL ödeyecek. Böylece konut kredisi kullanan tüketicinin ödeyeceği faiz 48 bin TL azalmış oldu. 10 yıl vadeli, 1 milyon 200 bin liralık konut kredisi kullanan tüketici, 25 Ekim öncesi toplam 2 milyon 495 bin TL geri ödeme yaparken, bu tutar dün 2 milyon 300 bine geriledi.

KREDİ İŞTAHI ARTIYOR

Daha önceki iki Para Politikası Kurulu toplantısında, ticari kredilerdeki daralmaya dikkat çeken Merkez Bankası, önceki günkü toplantıda ise yapılan faiz indirimlerinin etkisinin görülmeye başlandığına dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre de Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı 23 Eylül'deki toplantı öncesindeki 2 ayda 40 milyar lira artan TL ticari krediler, faiz indiriminden sonraki 1.5 ayda 70 milyar lira arttı. Bankaların 30 Temmuz'da 1 trilyon 603 milyar TL, 24 Eylül'de 1 trilyon 643 milyar TL olan TL ticari kredi hacmi 12 Kasım'da 1 trilyon 713 milyara çıktı.

Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

Merkez Bankası, konut, Kredi, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak - Son Dakika
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