Konut Satışlarında Reel Düşüş, Peşinatı Olanlar Harekete Geçti

Ekonomi

Temmuzda konut satışlarında yılın en yüksek rakamı görülürken, sektör temsilcileri, peşinatı olanların konut fiyatlarındaki reel düşüşü değerlendirdiğini bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satış sayısı, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise satışlar yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162'ye düştü.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496'ya indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine, temmuz ayına ilişkin konut satış rakamlarını değerlendirdi.

"Peşinatı olan ev almak için artık harekete geçmeye başladı"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye genelinde konut satışlarının temmuzda yıllık bazda yüzde 16 arttığını belirterek, bu artışla ilk 7 ay toplamındaki konut satış adedinin geçen yılı yakaladığını ve 672 bin 162 olarak gerçekleştiğini söyledi.

İpotekli satışlardaki düşüşün devam ettiğini dile getiren Çekici, temmuzda ilk el satışların yüzde 28,9, ikinci ellerin ise yüzde 10,8 arttığını anlattı.

Çekici, "Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesiyle artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor." dedi.

Alternatif yatırım araçlarından beklentilerin sınırlı hale geldiğini ifade eden Çekici, "Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimali gündemde. Ayrıca konut fiyatları reelde 7 aydır geriliyor. Hem döviz hem mevduat ve politika faizi hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır." diye konuştu.

"Fiyatlardaki reel düşüş konut alımını hızlandırdı"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de temmuzdaki yüzde 16'lık artıştan önce bir düşüş yaşandığını anımsatarak, önceki aylarda yaşanan düşüşte fiyatların artmasının ve yüksek faiz oranlarının etkili olduğunu söyledi.

Mevduat faizlerindeki artışın da alıcıyı konuttan uzaklaştırdığını dile getiren Şişik, "Konut satışlarındaki durağanlıkla birlikte fiyat artışlarındaki durgunluk, hatta fiyatlarda reel olarak düşüş yaşanması alıcıları harekete geçirdi. Burada bir etken de uzun vadeli bakabilmek. Faizler aşağı yönlü oldukça konut fiyatları da artacaktır. Bu da konut alımı için doğru zaman olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da temmuzda yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Banka kredili satışlarda düşüş devam ederken, ilk el satışlarda yüzde 28,9, ikinci el satışlarda ise yüzde 10,8 artış yaşandı. Bu tablo bize, konuta erişimi kolaylaştıran Fuzul Topraktan gibi alternatif ürünlerin de etkisiyle bekleyen talebin harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Peşinatı olanlar, bankaları beklemeden şirketlerle ödeme planı üzerinde anlaşıyor ve karlı bir alım yapmış oluyor. Dolayısıyla bu pozitif etkinin kalan aylarda da yayılımını göreceğiz."

"Bekleyen talep, fiyat artışlarından etkilenmemek için harekete geçti"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de bir süredir beklemede olan talebin harekete geçtiğini belirterek, bu sayede yılın en yüksek konut satış rakamını gördüklerini söyledi.

Yaz ayları, tatil dönemi ve yüksek faiz oranlarına rağmen güzel bir rakam yakalandığını dile getiren Özgün, "3-4 aylık düşüş döneminden sonra tekrar çift haneli artış yakalanması konuta talebin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öte yandan fiyatlarda reel anlamda düşüşler söz konusu. Tüketicilerimiz bu fırsatları değerlendirmek ve muhtemel fiyat artışlarından etkilenmemek adına harekete geçti." açıklamasında bulundu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da konut satış rakamlarının yukarı yönlü hareketinin başladığını dile getirerek, bunun sektör temsilcileri için sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Özyurt, "Konut fiyatlarının, inşaat girdi maliyetlerindeki artış ve enflasyonist ortam nedeniyle zirve yaptığı bir süreçteyiz. Mevcut rakamlarla ev sahibi olmak için kredi kullanmak şart. Ancak burada da vatandaşın karşısına çıkan yüksek konut kredi faizleri çıkıyor. Ancak son dönemde konut fiyatlarındaki yüksek artışın stabil hale gelmesi, elinde parası olan kesimi harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da artan maliyetlere, ekonomik dalgalanmalara ve arzın talebi karşılayamama durumuna rağmen satış rakamlarının temmuzda artış trendine girmesinin umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Yerliye satışta artış yaşanırken yabancıya satışta hem yıllık hem de aylık bazda düşüşün sürdüğünü anlatan Bahadır, sektörün daha canlı olabilmesi ve yabancıya satışın da artması için çeşitli teşvik modellerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.