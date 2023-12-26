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Konya'da Konut Satış Fiyatları Düşerken Kiralarda da Düşüş Yaşanıyor - Son Dakika
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Konya'da Konut Satış Fiyatları Düşerken Kiralarda da Düşüş Yaşanıyor

Konya'da konut satış fiyatlarında muhitine göre yüzde 25'e kadar varan düşüşler olurken, kış sezonuyla birlikte evininin boş kalmaması için kiraya vermek isteyenlerin artmasıyla kiralarda da nispeten düşüş yaşanıyor. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, konut fiyatlarında düşüş olduğunu belirterek gayrimenkule yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Konya\'da Konut Satış Fiyatları Düşerken Kiralarda da Düşüş Yaşanıyor
26.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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Konya'da konut satış fiyatlarında muhitine göre yüzde 25'e kadar varan düşüşler olurken, kış sezonuyla birlikte evininin boş kalmaması için kiraya vermek isteyenlerin artmasıyla kiralarda da nispeten düşüş yaşanıyor. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "İnşaat girdi maliyetleri artmasına rağmen konut fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Gayrimenkule yatırım yapılmasının tam zamanı diyoruz" dedi.

"Kiralık ev bulmalarda herhangi bir problem yaşanmamaktadır"

Başkan Sedat Altınay, boş duran kiralık dairelerine kış sezonunda aidat ve yakıt gideri ödemek istemeyen ev sahiplerinin fiyatlarda indirim yaparak bir an önce kiraya vermek istediğini söyledi. Konya'da kiralık konutlarda şu anda bir rahatlama söz konusu olduğunu ifade eden Altınay, "Tabii kış sezonunun girmesiyle birlikte hem yakıt giderleri, bina aidat giderlerinin devam etmesiyle birlikte ev sahipleri kiraya verememiş oldukları evleri Konya Emlakçılar Odası üyeleriyle birlikte hareket ederek bir an önce kiraya vermek için gayret sarf ediyor. Bu da arz talep dengesindeki farklılıktan dolayı şu anda boş evlerin fazlalaşmasıyla birlikte kiralarda nispeten bir düşüş söz konusu. Şu anda vatandaşlarımız kiralık ev bulmakta hiçbir problem yaşamıyor. Fiyatlar da uygun bir seviyeye doğru çekilmekte. Boş duracağına kiraya verip hiç değilse gelir elde etmenin yollarına vatandaşlarımız bakıyor. Vatandaşlarımızın da tabii ki olumlu tepkileri var. Mal sahipleri de kiraya verilemeyen gayrimenkulleri boş durmaması için fiyatlarını aşağı doğru çektiler. Ekonominin de göstergeleriyle beraber kiralarda da bir düşüş söz konusudur.

Kiralama yapacak vatandaşlarımızın şu anda bugün için ev bulmalarında herhangi bir problem yaşanmamaktadır" dedi.

"Yetki belgesi olan oda üyelerini tercih edin"

Evini kiralayacak vatandaşlara taşınmaz ticareti yetki belgesi uyarısında bulunan Altınay, "Evini kiralayacak vatandaşlarımızdan bizim isteğimiz, mutlaka taşınmaz ticareti yetki belgesi olan oda üyelerini tercih etsinler. Yeni yönetmeliğe göre yetki almadan kiralama ve satış işlemini emlak ofisleri olarak bizler yapamıyoruz. Yetkisi alınan gayrimenkulleri kiralama ve satış olarak yapabiliyoruz. Yetki almadan ilan portallarına ilan atamıyoruz. Atarsak da Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yönetmelik gereği 10 bin lira ile 100 bin TL arasında her bir bağımsız bölüm için cezai şart uyguluyor. Ondan dolayı bizim emlakçılarımız çok hassas davranmaktadırlar" şeklinde konuştu.

"Konut satış fiyatlarında muhite göre yüzde 10 ile 25'e kadar düşüşler söz konusu"

Konut satış fiyatlarında muhite göre yüzde 10 ile 25'e kadar düşüşlerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Sedat Altınay, "Kiralıklarda düşüşün devam edeceği kanaatindeyiz. Satılıklarda da konut kredi faizlerinin çok yüksek olması, bankaların kredi kullandırmamasından dolayı alım satımlarda çok yavaşlama var. Yani geçmiş yıllara göre baktığımız zaman yüzde 25'e varan fiyat düşüşleri söz konusu. Tabii bu muhitine göre değişiyor. Yüzde 10 ile 25'e kadar düşüşler söz konusu. Eğer ki gayrimenkul alacak vatandaşlarımız varsa yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Nedeni ise bütün inşaat girdi maliyetleri artmasına rağmen konut fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Ondan dolayı gayrimenkule yatırım yapılmasının tam zamanı diyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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Konya, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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