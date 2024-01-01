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2024'e girerken, yeni yılın ilk zammı da geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak 2024'e ertelenmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı.

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde en düşük geçiş ücreti 15, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 35, Osmangazi Köprüsü'nde 290, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 295 TL oldu.

İŞTE ZAMLI ÜCRET TARİFESİ