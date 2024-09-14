Körfez Ülkelerinden Doğu Karadeniz'e Gelen Turist Sayısında Azalma - Son Dakika
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Ekonomi

Körfez Ülkelerinden Doğu Karadeniz'e Gelen Turist Sayısında Azalma

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TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, bu yıl bölgelerine Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında belirgin bir azalma yaşandığını ve yüksek fiyat politikalarının etkili olduğunu belirtti. Uzungöl'deki turistik kayıplara da dikkat çekildi.

14.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:37
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TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Kantarcı: "Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz'e gelenler başka ülkelere yöneldi"

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında bu yıl belirgin bir azalma olduğu bunda da bölgedeki yüksek turistik tesislerin yüksek fiyat politikasının etkili olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gele turistlerin farklı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin zaman zaman yüksek fiyatlardan şikayetçi olduklarını belirten Kantarcı, "Bu yıl münferit, benzer şikayetler oldu ancak geçen yılki gibi olmadı. Geçen sene özellikle Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği sezon başı ve sonunda çok ciddi yoğun denetimleri vardı, belediyelerinde bazı uygulamaları vardı. Az sayıda olsa bile kapama uygulamaları vardı. Bu sene başında da TESOB hem tarife hem de diğer denetimlere başlamıştı. Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yıllardaki kadar fazla şikayet gelmedi. Yılın 365 günü yedi yirmi dört denetim ve kontrol mekanizması mutlaka işlemesi gerekiyor. Otokontrol sistemi olması gerekiyor. Esnaf esnafı şikayet etme değil yarın öbür günü diğer esnafın kendisinin ve şehrin bir kaybı olmaması için her gördüğü yanlışı anında ilgililere iletmesi gerekiyor" dedi.

Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin başka ülkelere kaydığını hatırlatan Kantarcı, "Başka ülkelere kayma var. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geçtiğimiz kış döneminde 6 Ortadoğu ülkesine vize kaldırılmıştı. Biz vizeyi kaldırdıktan 15 gün sonra İngiltere 4 tane Ortadoğu ülkesine kaldırdı. Bir ay geçmedi Bosna Hersek kaldırdı. Bugün Rusya birçok ülke vize uygulamıyor. Soçi'ye bile direkt uçuşlar başlamış durumda. Azerbaycan, Bakü'ye yönelik gidişler var kayışlar olabilir bu normaldir. Ailenizle beraber bir bölgeye bir kez iki kez gidebilirsiniz. Ortadoğu'daki aileler üç, dört, beş defa geliyorlar bazıları yatırım yapıyor. Ticaret yapanlar ortaklık yapanlar var. Ancak belli bir zamandan sonra kendi hesaplarına göre bir pahalılık söz konusu ise ya da ziyaret etmiş oldukları ülkede kendilerince bazı sorunlar yaşamışlarsa birkaç yıllığına da olsa başka bir ülkeye gidebilmeleri normal. Önemli olan bizim doğru tespitlerle gerçekçi rakamlarla, istatistiklerle ciddi değerlendirmeleri yapıp bundan sonra yıllar için kayıpların olmaması ve var olan kayıpların geri kazanılması için doğru aksiyonları almamız gerekiyor" diye konuştu.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de bu sezon ciddi kayıplar olduğunu dile getiren Kantarcı, "Uzungöl'de de çok azalma var. Uzungöl Ortadoğu turistler için çok önemli bir destinasyon. Bütün Doğu Karadeniz'in marka değerlerinden en önde olanı Uzungöl. Uzungöl'de ciddi kayıplar var. Bu Trabzon özelinde de var. Bu yıl özellikle beş yıldızlı, dört yıldızlı otellerin ortalamaları yoğun zamanda bile yüzde 60'ın üzerine çıkamadı. Artan konaklama tesislerinin sayısı da önemli. En azından yüzde 70'leri bulması gerekiyordu. 20 Temmuz-20 Ağustos döneminde önceki yıllarda en yüksek doluluk oranı bu tarihler arasındaydı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Körfez Ülkelerinden Doğu Karadeniz'e Gelen Turist Sayısında Azalma - Son Dakika

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