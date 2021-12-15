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KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde konuştu Açıklaması

15.12.2021 18:15
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, KOBİ'lerin Türkiye'deki ihracatın yüzde 35-40 arasındaki bir rakamını yaptığını belirterek, "220 milyar doları geçen bir ihracat var.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, KOBİ'lerin Türkiye'deki ihracatın yüzde 35-40 arasındaki bir rakamını yaptığını belirterek, "220 milyar doları geçen bir ihracat var. Türkiye'de geldiğimiz noktada KOBİ'ler 80 milyar dolar ihracat yapıyorlar." dedi.

Kurt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ile Trabzon Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından TTSO'nun konferans salonunda düzenlenen "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde KOSGEB'in desteklerini anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını ifade eden Kurt, Türkiye'de üretimin ve imalatın bu kadar ön planda olduğu başka bir dönemi hemen hemen yaşamadıklarını söyledi.

Kurt, yaklaşık 10-15 yıl önce ekonomi denildiğinde hizmet sektörü, otelcilik, finans ve inşaat sektörünün konuşulduğunu, imalat sektörünün de tek başına değil bu sektörler içerisinde konuşulduğunu kaydederek, artık gelinen nokta itibarıyla ihracatı ve imalatı daha çok konuştuklarına çünkü ihracatın yüzde 95'inin sanayi ürünleri olduğuna dikkati çekti.

KOSGEB olarak 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de AR-GE'nin gelişmesi, sanayinin gelişmesi, KOBİ'lerin geliştirilmesiyle ilgili çok ciddi katkılar verdiklerini vurgulayan Kurt, ülke genelindeki 88 ayrı müdürlükte, 2 bin kişiyi aşan teşkilat çalışanlarıyla her zaman KOBİ'lerin, girişimcilerin ve üreten firmaların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kurt, KOBİ'lerin, Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"KOBİ'lerimiz Türkiye'deki ihracatın yüzde 35-40 arasındaki bir rakamını yapıyor. 220 milyar doları geçen bir ihracat var. Türkiye'de geldiğimiz noktada KOBİ'ler 80 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Bu ihracatın yarıdan fazlasını da AB ülkelerine yapıyorlar. Yani bizim KOBİ'lerimiz her yıl 40 milyar dolarlık malı, 'çok zor' dediğimiz, dünyada herkesin mal satmak istediği alan olan AB bölgesine bir şekilde ürünlerini sokabiliyorlar. Türkiye özellikle son 20 yılda yazmış olduğu bu hikayeyle ihracatını çok güçlü bir şekilde arttırmış durumda."

Türkiye'deki KOBİ'lerin başarısının uluslararası arenada merak konusu olduğuna dikkati çeken Kurt, "Ulusal ve uluslararası birçok toplantıda, uluslararası paydaşlarda Türkiye'nin özellikle KOBİ'lerine karşı bir merak, bir ilgi ve 'bunu nasıl başardınız?' sorusu var. Almanya belli bir ölçeğe gelmiş, onun hikayesini biliyoruz, Amerika'nın net, Kore'nin, Japonya'nın net hikayeleri var ama Türkiye'nin son 20 yılda yazmış olduğu ve devam eden bir hikayesi var. Türkiye'nin yazdığı hikaye, ölçeği bakımından dünyadaki birçok gelişmekte olan ülkeye, Afrika'daki birçok ülkeye, bizim bölgemizdeki birçok ülkeye gerçekten çok ciddi bir örnek teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, Türkiye'nin bu alandaki başarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin en güçlü unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esas unsurlarımızdan bir tanesi de KOBİ'lerimiz ve girişimcilerimiz. Peki şu anda geldiğimiz noktadan sonra KOSGEB'in temel destekleri nasıl ilerleyecek? Uluslararasılaşma ve AR-GE'ye ağırlık vereceğiz. Uluslararasılaşma deyince de illa ki ihracat yapmak, illaki malını dışarı satmak değil. Çok basit bir ürün üretiyor olabilirsiniz ama bütün dünyada kabul görecek bir ürün ya da bir işletme yapısına sahip olabilirsiniz. Bununla ilgili desteklerimizi çok güçlü bir şekilde arttıracağız. AR-GE'ye dönük desteklerimizi de... Çünkü bizim şu anda AR-GE harcamalarımız çok istikrarlı bir trendde yükseliyor. Özellikle KOBİ düzeyindeki AR-GE harcamalarımız yükseliyor. Bundan 20 sene önce Türkiye'deki Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu, şu an 80'in üzerinde."

Toplantıda Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TUBİTAK, İŞKUR, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının temsilcileri tarafından da girişimcilere ve KOBİ'lere sunulan destekler konusunda bilgilendirme yaptı.

KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da AB Yolunda KOBİ'ler etkinliğinde konuştu Açıklaması
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da AB Yolunda KOBİ'ler etkinliğinde konuştu Açıklaması
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da AB Yolunda KOBİ'ler etkinliğinde konuştu Açıklaması
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da AB Yolunda KOBİ'ler etkinliğinde konuştu Açıklaması
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da AB Yolunda KOBİ'ler etkinliğinde konuştu Açıklaması

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Trabzon, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da 'AB Yolunda KOBİ'ler' etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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