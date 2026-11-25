ticaret aracılığıyla Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan ve Fransa'ya satış yapıyor.

Düzce'de yaşayan iki çocuk annesi Nagihan Şahin, pandemi sonrasında meslek değiştirerek girişimciliğe adım attı. Uzun yıllar Kur'an kursu öğreticiliği yapan Şahin, ilgi duyduğu ahşap ve hediyelik eşya sektöründe Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kadın girişimcilere yönelik desteğinden faydalanarak kendi işini kurdu. 4 yıldır Kadın Emeği Merkezi'nde üretim yapan Şahin, lazer kesimle başladığı işini markalama ve UV baskı sistemleriyle geliştirirken, e-ticaret aracılığıyla müşteri kitlesini de genişletti.

KOSGEB desteğiyle kendi işini kurdu

Girişimcilik sürecini anlatan Nagihan Şahin, "İki çocuk annesiyim. 4 yıldır Kadın Emeği Merkezi'nde lazer kesim ve baskı üzerine imalat yapıyorum. Dükkanı açtığımızda KOSGEB'in özellikle kadın girişimcilere yönelik yüzde 90 hibe desteği vardı. Bu desteğe müracaat ettik. Öncelikle eğitimlerimizi aldık. Eğitimlerin ardından değerlendirme ve kurul sürecinden geçtik. Kadın girişimci olarak yaptığımız başvurumuz kabul edildi ve makine desteğinden faydalandık" dedi.

13 yıllık öğreticilikten üretime geçti

Pandemi sonrasında farklı bir mesleğe yöneldiğini ifade eden Şahin, "Pandemi öncesinde 13 yıl Kur'an kursu öğreticiliği yaptım. Pandemi sonrasında görevlendirme yapılamayınca farklı bir alana yöneldim. Aslında bu sektöre her zaman merakım vardı. Öğrencilerimiz için sürekli hediyelik eşyalar arıyorduk. İlk etapta bu ürünleri dışarıda yaptırıyorduk. Sonrasında KOSGEB desteğiyle makinemi alarak kendi imalatımı yapmaya başladım. Kendi çabalarımızla öğrendik. Eşim de en büyük destekçilerimden biri. Çizimlerimi de eşim yapıyor" diye konuştu.

Düzce'den 3 ülkeye ürün gönderiyor

Yurt dışındaki müşterilere de e-ticaret aracılığıyla ulaştıklarını ifade eden Şahin, "E-ticaret, biliyorsunuz, oldukça büyük bir sektör. E-ticaret aracılığıyla bireysel müşterilerimize zaman zaman yurt dışı satışlarımız da oluyor. Daha çok Azerbaycan ve Bulgaristan'a gönderiyoruz. Fransa'da da bir müşterimiz var. İnanın, bazen kargo barkodlarındaki şehirleri okumakta bile zorlanıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her şehrine ürün gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerden sipariş alıyoruz. Özellikle Ramazan ayına yönelik hediyelik ürünlerimiz için Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Erzurum gibi illerden de yoğun talep görüyoruz" diye konuştu.

Hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem kendini geliştiriyor

Girişimciliğin hem aile ekonomisine katkı sunduğunu hem de mesleki açıdan kendisini geliştirmesini sağladığını dile getiren Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"E-ticaretle birlikte hem aile ekonomisine katkı sağlıyorum hem de kendimi geliştiriyorum. İlk başladığımda sadece lazer kesim yapıyordum. Daha sonra markalamayı da ilave ettik. Ardından UV baskıya geçiş yaptık. Yaptığım sektörde yavaş yavaş ilerliyorum. Bu süreç hem aile ekonomisine katkı sağlamamda hem de kendimi geliştirmemde çok faydalı oldu."