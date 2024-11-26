Kosova, Türkiye ile İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kosova, Türkiye ile İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Kosova Başbakan Yardımcısı Redzepi, Türkiye ile turizm ve yatırım alanında daha fazla işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.

26.11.2024 11:16
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Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, ülkesinin, Türkiye ile her alanda daha fazla işbirliği yapmak istediğini belirterek, "Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağız. Bu ilişkileri turizm ve yatırım alanında da geliştirmek istiyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Redzepi, Kosova'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kosova'nın Balkanlar'ın "kalbinde" yer aldığını ifade eden Redzepi, "Kültürümüz, tarihimiz ve doğal güzelliklerimizle zengin bir ülkeyiz. Dağlarımız, derelerimiz ve doğal yapımızla turizm açısından çekici bir ülkeyiz. Özellikle Prizren, Balkanlar'da en çok dikkati çeken şehirler arasında. Birçok Türk turist, ortak tarihimiz nedeniyle buraya gelerek bu tarihi yerleri görmek ve tekrar yaşamak istiyor. Aynı zamanda benzer kültür ve geleneklerimiz de bu ilgiyi artırıyor." diye konuştu.

Ramazanda Türkiye ile yapılacak muhtemel ortak projelerin bu manevi dönemde ilişkileri daha da kuvvetlendireceğine işaret eden Redzepi, "Ramazan ruhunun hala çok güzel yaşatıldığı bir ülkeyiz. Türkiye ile her alanda daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz." dedi.

"Türkiye kardeş ülkemizdir"

Redzepi, Kosova'daki mevcut Türk yatırımlarından övgüyle bahsederek, havaalanı ve elektrik şebekesi gibi kritik altyapı projelerinde Türk firmalarının aktif rol oynadığını ve yeni yatırımların ülkenin istihdamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yatırımcılara devlet tarafından özel kolaylıklar sunulduğunu dile getiren Redzepi, şunları kaydetti:

"Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'a sadece 1,5 saat mesafedeyiz ve her türlü yatırım için stratejik bir konumdayız. Türkiye kardeş ülkemizdir. Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve kalkınma alanında verdiği desteğe minnettarız. Şimdi bu ilişkileri turizm alanında da geliştirmek istiyoruz."

Redzepi, Kosova'nın Türkiye ile kültürel ve ekonomik bağlarının güçlenmesinin her iki taraf için de büyük fırsatlar yaratacağını söyledi.

TÜRSAB'dan Kosova'ya destek mesajı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da Kosova'ya yönelik desteklerinin artarak süreceğini belirterek, "Türkiye'ye turist getirmek olduğu kadar, vatandaşlarımıza yurt dışında alternatif destinasyonlar kazandırmak da önemli bir misyonumuz. Bu kapsamda Balkan ülkelerine büyük önem veriyoruz. Bu bölgede ecdat yadigarı birçok eser var ve ciddi ilgi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın da bu önemli destinasyonlardan biri olduğuna işaret eden Günaydın, "Kosova, uzun süre sadece bir transit geçiş bölgesi olarak değerlendiriliyordu ve biz bu durumu değiştirmek için çalışmalara başladık. Kosova'da konaklamayı teşvik etmek amacıyla acente operatörlerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Günaydın, tanıtım ve personel konusunda da Kosova'ya her türlü desteği verdiklerini anlatarak, "TÜRSAB Akademi olarak, özellikle turizm elemanı yetiştirmek amacıyla bir protokol imzaladık. Bu doğrultuda, TÜRSAB Akademi ekibimiz, Kosovalı yetkililerle görüşmek üzere Kosova'ya gitti. Tanıtım desteği ve tur operatörlerimize yönelik tanıtım çalışmaları da devam ediyor. En kısa zamanda Kosova'da konaklamayı ve tur programlarını satışa sunacağız." diye konuştu.

Ramazanda özel bir program düzenleneceğini bildiren Günaydın, Balkanlar'daki gelenek ve göreneklere uygun iftar programları gerçekleştirmeyi planladıklarını ve bunu ramazandan önce satışa sunacaklarını belirtti.

Özellikle seyahat sektörü elemanı konusunda Kosova'da ciddi eksiklik olduğuna dikkati çeken Günaydın, "Rehber ve otellerde çalışacak personel konusunda da eksiklikler mevcut. Ankara'daki Anadolu meslek lisemizle Kosova'da oteller ve turizm sektörüne eleman yetiştirmek için çalışmalar yürüteceğiz. Bu anlamda, Kosova'da turizm profesyonellerine katkı sağlayacak bir başlangıç yapacağız." dedi.

Günaydın, yaklaşık 60 seyahat acentesi ve tur operatörünü Kosova'ya götürerek bu ülkeyi daha etkin tanıtmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Kosova, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kosova, Türkiye ile İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor - Son Dakika

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