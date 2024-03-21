Kremlin Sözcüsü: Rusya, Batılı ülkelerin Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanmasına farklı şekillerde karşılık verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarından elde edilen gelirleri kullanmaya yönelik olası hamlesine farklı şekillerde karşılık vereceklerini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanma girişimlerini gazetecilere değerlendirdi.
Rusya'nın söz konusu adımlara karşılık vereceğini belirten Peskov, "Hukuki tüm mekanizmaları, şu anda mevcut olanların yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak yeni mekanizmaları da kullanacağız." dedi.
Sözcü Peskov, Batılı ülkelere verilecek karşılığın doğrudan mütekabiliyet adımları şeklinde olmayacağına işaret ederek, "Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz." ifadesini kullandı.
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