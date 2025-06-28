Kritik Su Yolları, Küresel Güvenlik İçin Hayati - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kritik Su Yolları, Küresel Güvenlik İçin Hayati

Kritik Su Yolları, Küresel Güvenlik İçin Hayati
28.06.2025 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Ünüvar, su yollarının güvenliği ve verimliliğinin küresel ticaret için kritik olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, kritik su yollarının güvenliği ve verimliliğinin, sadece denizcilik sektörü için değil küresel gıda güvenliğiyle enerji arzı gibi alanlar için de kritik hale geldiğini söyledi.

Ünüvar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, "Küresel Bağlantısallıkta Ortaya Çıkan Zorluklar" oturumunda yaptığı konuşmada, dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının deniz yolu ile gerçekleştiğini belirtti.

Deniz yolu ulaşımında Türk boğazları, Süveyş Kanalı, Panama Kanalı, Malaga Boğazı ve son günlerin gündemi olan Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarının yalnızca birer geçit olmadığını vurgulayan Ünüvar, "Küresel ekonominin atar damarı. Bu geçitlerin taşıdığı riskler günden güne artmaktadır. Artan jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği, siber güvenlik tehditleri ve taşıma kapasitesini zorlayan hacimlerle karşı karşıyayız. Kritik su yollarının güvenliği ve verimliliği sadece denizcilik sektörü için değil küresel gıda güvenliğiyle enerji arzı gibi alanlar için de kritik hale geldi." diye konuştu.

Ünüvar, Türkiye'nin Asya ve Avrupa'nın birleştiği noktada kritik bir konumda bulunduğuna işaret ederek, Türk boğazlarının dünyanın en stratejik geçiş noktalarından olduğunu vurguladı.

Boğazlardan yıllık 40 binin üzerinde gemi geçtiğini anlatan Ünüvar, "Geçtiğimiz yıl gemi sayısı azalırken yük miktarı artmıştır. Bu da gemilerin büyümesi anlamına geliyor, bu da riskleri barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerle seyrü-sefer emniyetinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlandığını belirterek, 180 kılavuz kaptanla boğazda kılavuzluk hizmeti verildiğini aktardı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dikkati çeken Ünüvar, "Söz konusu sözleşme savaş ve barış zamanında, sivil ve askeri geçişleri düzenliyor. Türkiye bu sözleşmeyi imzaladığı ilk günden bu yana kesintisiz uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu

"Kamu özel sektör işbirliği önem taşıyor"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise bağlantısallığın uluslararası ticarette önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin boğazlar konusunda yaptığı işin önemli olduğunun altını çizen Junaid, "Bağlantısallık için gerekli altyapı mevcut değil, bunun için finansmana ihtiyaç var. Burada da farklı bankalar devreye giriyor. Ayrıca, farklı modlar arasında verimliliğin sağlanması gerekiyor. Siber güvenlikle ilgili son zamanda yaşanan gelişmelere dikkat kesilmeliyiz. Burada herhangi bir modda bağlantısallığı sağlayacaksak bunun artırılması lazım. Kamu özel sektör işbirliği de burada önem taşıyor." diye konuştu.

Liberya Ulaştırma Bakanı Sirleaf Ralph Tyler da dünyanın birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Liberya'nın iç savaş yaşadığını ve dayanıklılığı sayesinde bundan güçlü çıktığını vurgulayan Tyler, "Ülkemizde farklı yatırım alanları var. Liberya tüm dünyayla iş yapmaya hazır." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Emrah Öngüt ise bölgesel ulaşım koridorlarının oluşturulmasına önem verdiklerini bildirdi.

Koridorlarla ilgili üst düzey çalışma grupları oluşturduklarını anlatan Öngüt, "Eksik zincir halkalarını tespit etmeye çalışıyoruz. Çok modlu bağlantısallığı tüm bölgede oluşturmayı amaçlıyoruz. Ulaşım koridorlarını modernize etmeliyiz. Kritik altyapılar için yatırım ve teşvik vermeliyiz ve tek bir deniz yolu geçişine bağlı kalmamalıyız." ifadesini kullandı.

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi Başkan Yardımcısı Qutaiba Abdulhamid Naji de Suriye'yi doğal konumuna getirmeye çalıştıklarını, başka ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmanın bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Bağlantısallığı artıran işbirliğine açık olduklarını belirten Naji, "Ortak mekanizmaları benimsiyoruz. Dijital dönüşüm konusunda modernleşmek çok önemli. Suriye tüm dünyanın bir parçası olmak istiyor ve onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Durmuş Ünüvar, Denizcilik, İstanbul, Politika, Ekonomi, Enerji, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kritik Su Yolları, Küresel Güvenlik İçin Hayati - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı 46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

23:41
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze’de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
22:13
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
21:55
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
21:38
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
10:43
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
10:35
Tartışma yaratan görüntü ’’Umarım gerçek değildir’’ yorumları yapılıyor
Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
10:17
Kız istedi gözaltına alındı Bu görüntünün faturası ağır oldu
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu
10:12
Paul Onuachu Süper Lig’e resmen geri döndü
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:44
9 kişiyi parçalara ayıran “Twitter katili“ idam edildi
9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 02:17:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kritik Su Yolları, Küresel Güvenlik İçin Hayati - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.