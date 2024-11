KTO\'dan Enflasyon Uyarısı

Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, faiz indirimi yapılması durumunda enflasyon beklentilerinin tekrar artabileceğini söyleyerek, "Enflasyon önümüzdeki 3-4 ay tekrar artmaya başlayabilir" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen meclis toplantısına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Kayseri Kadın Girişimler Başkanı Tuğba İlgü, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Konuşmasında enflasyon beklentilerinin yeniden artabileceğini söyleyen Başkan Gülsoy, "Jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi uluslararası gelişmeler, ülkemiz ve dünya ekonomisi üzerinde belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Bu sebeple savaşların, jeopolitik gerilimlerin, enflasyonist baskıların olduğu ortamdan bir an önce ayrışmamız lazım. Hepinizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Halihazırda yıllık enflasyonun politika faizinin altına gerilemiş olması ve gerilemeye devam etmesinin beklenmesi nedeniyle bir indirim sinyali görülüyor. Uzmanlarda aralık ayı için faiz indirimine kapının açık olduğunu ifade ediyorlar ama enflasyon dinamikleri aşağı gelmezse yapılacak olan bir faiz indirimi enflasyon beklentilerini tekrar artırabilir. Enflasyon önümüzdeki 3-4 ay tekrar artmaya başlayabilir. Bu da riskleri beraberinde getirebilir. Ülkemizdeki en temel sorun olan Enflasyon nedeniyle artan yaşam maliyetleri toplumumuzda huzursuzluk oluşturuyor. Daha hızlı ve daha kaliteli bir ekonomik büyüme, toplumsal refahın artışı, bürokratik engellerin azaltılması, ihracatımızın artması ve daha nitelikli bir kompozisyona kavuşması sadece iş dünyamızın değil bu ülkede yaşayan herkesin ortak dilek ve beklentisidir. Bunun yolu da özel sektörü destekleyecek uzun vadeli, bütüncül ve akıllı politikalardan geçmektedir. Ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadele hala en güçlü birinci konumuz ve son aylarda enflasyonda bir düşüş eğilimi söz konusu. Bu süreçte bozulan fiyatlama davranışlarının ortadan kaldırılması da halkın fiyat algısının düzelmesi anlamında önemli. Bunun yanı sıra faiz, finansmana erişimdeki zorluklar, personel sıkıntısı da enflasyonla birlikte üretimi ve ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Her zaman söylediğim gibi üreten ve ihracat yapan, ticaret yapan kesimin desteklenmesi gerekiyor. Yeni yatırımlara yönelebilmek, mevcut pazarlarımızı koruyabilmek, istihdam kapasitelerimizi ve ticaret hacimlerimizi artırabilmek için uygun finansman olanaklarına ihtiyaç duymaktayız. Daha kapsayıcı, iş gücü piyasasının dengesini gözeten, iyi analiz edilmiş seçici kredilerin devreye alınmasını bekliyoruz. Çünkü, nakit akışına ve krediye her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Çarkların dönmesi, ürettiklerimizin ekonomiye kazandırılması için bu elzem. İç piyasamıza yönelik can suyu niteliğinde yeni teşvik ve desteklerin devreye alınması gerektiğine inanıyoruz. Ekonomimizin tüm kesimlerinde finansman sorunlarının çözülmesi, istihdamın artırılması ve ticaretin canlanması için atılacak her adımı destekliyoruz. Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi ve dinamik iş gücüyle enflasyonla mücadele sürecinde başarıya ulaşacağına olan güvenimiz tamdır. Hiçbir olumsuz tablo, bizleri karamsarlığa ya da tedbirsizliğe sevk etmemeli. İş insanına karamsarlık yakışmaz. Karamsar olan ne üretebilir ne de ticaret yapabilir. Bizler Türk İş Dünyası olarak bu güne kadar birçok zorluğu birlikte aştık. Çünkü bu tecrübeye ve dinamizme sahibiz. Yeter ki kendimize güvenelim. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kamu, özel sektör el ele vererek bu zorlu günleri de atlatırız" dedi.

Başkan Gülsoy, yenilikçi teknolojilere yatırım yapmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Çok hızlı değişen ve gelişen acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Bu değişime ayak uydurmak, doğru stratejilerle ilerlemek hepimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Artık, rekabetin giderek arttığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve inovasyon konularına daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi, rekabet gücümüzü artırarak ulusal ve yerel ekonomimizi güçlendirmektir. İş dünyamızın daha güçlü bir yapıya kavuşması için yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak, dijital dönüşümü hızlandırmak ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutmak büyük önem taşıyor. Evlerimiz, ofislerimiz, fabrikalarımız ve halka açık alanlar tümüyle değişiyor. Hayatımıza sürekli yeni kavramlar, yeni oluşumlar, yeni icatlar giriyor. Tüm sektörlerde köklü bir değişiklik var. Hepinizin bildiği gibi her şeyin internet olduğu zamandayız. Bu sebeple şirketlerimiz; değişen iş yapış şekilleriyle yeni dünyada, nerede ve nasıl konumlanacaklarına karar vermeli, strateji ve yatırımlarını o yönde yapmalıdır. Artık yapay zeka hayatımızda. Sadece teknoloji meraklıları için değil, her sektör ve meslek grubu için büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları doğru şekilde değerlendirmek, sizlerin de iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilir ve rekabet gücünüzü artırabilir. Bunu en verimli şekilde kullanmak tabi ki sizlerin elinizde. Bu teknolojiyi benimsemek, iş süreçlerinizi modernize etmek ve geleceğin ticaret dünyasında yerinizi almak için harekete geçmenizi tavsiye ediyorum. Unutmayın, geleceği bugünden inşa edenler, yarının kazananları olacaktır. Kayseri Ticaret Odası olarak dijitalleşmede, yeşil dönüşümde olduğu gibi yapay zeka ile ilgili de eğitimler, konferans ve çalıştaylar düzenleyerek sizlerin bilgi ve deneyiminizi arttırmaya devam edeceğiz. İşletmelerde yapay zeka teknolojilerinden faydalanmasını sağlayarak, her zaman sizlerin yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kuantum bilgisayar teknolojisinin gururunu yaşıyoruz"

Dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip olan ülkelerden olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Ömer Gülsoy, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Geleceğin dünyasında robotik sistemler, kuantum bilgisayarlar var. Robotların çağının başladığını ifade etmiştim. Şimdi de başarı hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin teknolojik dönüşümüne öncülük eden TOBB ve TOBB ETÜ tarafından Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı QuanT'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunuyor ve biz bu teknolojiye sahip olan az sayıdaki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu gurur, TOBB ve Oda-Borsalarımızın üniversite-sanayi iş birliğine verdiği desteğin bir meyvesidir. QuanT, genç araştırmacılarımız, girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Teknoloji üretiminin sadece büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, Türkiye'nin de bu yarışta güçlü bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermektedir. QuanT, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren ve 'Yapamazsınız' diyenlere verilmiş en güçlü cevaptır. Kuantum teknolojilerinin Girişimcilerimize ve KOBİ'lerimize yeni ufuklar açacağına da inancımız tamdır. Büyük başarıların büyük hayallerle öz güvenle başladığını hiç unutmamamız gerekiyor. Bizlere dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip olan az sayıdaki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşatan başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere; QuanT'ın hayata geçmesinde büyük emekleri olan TOBB ETÜ Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay'a, Prof. Dr. Ali Bozbey ile Prof. Dr. Mehmet Ünlü hocalarımıza ve araştırma ekiplerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Başkan Gülsoy ve TOBB Kayseri Kadın Girişimler Başkanı Tuğba İlgü tarafından Sürdürülebilirlik ve Kadın temalı proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ