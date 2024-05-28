KUDAKA 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvurularında 8 Projeye Vize Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

KUDAKA 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvurularında 8 Projeye Vize Verdi

KUDAKA 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvurularında 8 Projeye Vize Verdi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvurularında 8 projeye vize verdi. Başarılı projeler arasında Erzurum, Bayburt ve Erzincan'dan toplamda 8 proje yer aldı.

28.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvurularında 8 projeye vize verdi.

2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Teknik Destek Programı Mart-Nisan döneminde toplam 10 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılmış; ön incelemede uygun bulunan başvurular teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Erzurum'da 5, Bayburt'tan 2 ve Erzincan'dan 1 proje başarılı

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekiyor KUDAKA'nın 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başarılı Projeleri; 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün "Erzurum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi TS EN ISO 9001 Sertifikalı Eğitimi", Erzurum Valiliği 'nin "Erzurum Valiliği TS EN ISO 9001 Sertifikalı Eğitimi", Palandöken Belediyesi'nin "Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Projelendirme İşi", Erzurum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün "Erzurum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Personeline TS EN ISO 9001 Kapsamında Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti", Palandöken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Çiftlik Gübreni Değerlendir Gıdanı Koru", Demirözü Belediye Başkanlığı'nın "Sürdürülebilir Hayvancılık İçin Demirözü Ahır Yerleşkesi", Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü'nün "İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı Uçuş Eğitim" ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Bayburt İHA Pilotu Eğitimleri" şeklinde açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KUDAKA 2024 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Başvurularında 8 Projeye Vize Verdi - Son Dakika

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