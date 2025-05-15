Kula\'nın jeotermal serasından Avrupa\'ya 500 ton domates ihracatı

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 ay önce kurulan jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates üretildiği ve büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğiyle 95 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede, ikinci üretim sezonu devam ediyor. Türkiye'de belediye sera işletmeleri arasında örnek projelerden olan tesiste, 50 bin metrekare alanda üretim yapılıyor. Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olan ve ilçe ekonomisine katkı sunan serada 45'i kadın 58 kişi istihdam ediliyor. Topraksız tarımın yapıldığı alan jeotermal suyla ısıtılıyor. Sera içinde çevrilen su, daha sonra tekrar yer altına deşarj ediliyor.

Geçen yılki ilk üretim sezonunda bin 300 ton domatesin yetiştirildiği jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates yetiştirilip, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere ihraç edildi.

"Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen bir proje"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, seranın hem ekonomik hem de sosyal yönden ilçe hayatına değer kattığını belirterek, "Bu yıl 500 tonun biraz üzerinde domates üretildi. Fazla kalan ürünleri ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Seramızda kadın istihdamı artıyor, üretimimiz ise 'Kula Agro' markasıyla Avrupa pazarına ulaşıyor. Bu başarıyla ilçemize hem ekonomik katkı sağlıyoruz hem de halkımıza daha fazla hizmet etme imkanı buluyoruz" dedi.

Hedef: Sezon sonunda bin 750 ton

Serada görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Kadir Polat ise ocak ayında başlayan hasadın verimli geçtiğini ifade ederek, "Hiçbir kimyasal ve pestisit kullanılmadan üretim yapıyoruz. Şu ana kadar 500 ton ihracat gerçekleştirdik. Sezon sonunda bin 750 ton domates elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Tesiste çalışan Fadime Erçin de seranın hayatına kattığı değeri anlatırken, "Üç çocuğum var, hepsi okuyor. Burada çalışarak hem eşime hem çocuklarımın eğitimine destek oluyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak, iş kadını olmak bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA