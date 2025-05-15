Kula'nın jeotermal serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kula'nın jeotermal serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı

Kula\'nın jeotermal serasından Avrupa\'ya 500 ton domates ihracatı

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 ay önce kurulan jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates üretildiği ve büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

15.05.2025 10:16  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 ay önce kurulan jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates üretildiği ve büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği öğrenildi.

Şehitlioğlu Mahallesi yakınlarında sıcak su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğiyle 95 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede, ikinci üretim sezonu devam ediyor. Türkiye'de belediye sera işletmeleri arasında örnek projelerden olan tesiste, 50 bin metrekare alanda üretim yapılıyor. Bölgedeki çiftçilere seracılık ve termal kaynakların kullanımı konusunda örnek olan ve ilçe ekonomisine katkı sunan serada 45'i kadın 58 kişi istihdam ediliyor. Topraksız tarımın yapıldığı alan jeotermal suyla ısıtılıyor. Sera içinde çevrilen su, daha sonra tekrar yer altına deşarj ediliyor.

Geçen yılki ilk üretim sezonunda bin 300 ton domatesin yetiştirildiği jeotermal serada bu yılın ilk 5 ayında 500 ton domates yetiştirilip, çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere ihraç edildi.

"Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen bir proje"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, seranın hem ekonomik hem de sosyal yönden ilçe hayatına değer kattığını belirterek, "Bu yıl 500 tonun biraz üzerinde domates üretildi. Fazla kalan ürünleri ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Seramızda kadın istihdamı artıyor, üretimimiz ise 'Kula Agro' markasıyla Avrupa pazarına ulaşıyor. Bu başarıyla ilçemize hem ekonomik katkı sağlıyoruz hem de halkımıza daha fazla hizmet etme imkanı buluyoruz" dedi.

Hedef: Sezon sonunda bin 750 ton

Serada görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Kadir Polat ise ocak ayında başlayan hasadın verimli geçtiğini ifade ederek, "Hiçbir kimyasal ve pestisit kullanılmadan üretim yapıyoruz. Şu ana kadar 500 ton ihracat gerçekleştirdik. Sezon sonunda bin 750 ton domates elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Tesiste çalışan Fadime Erçin de seranın hayatına kattığı değeri anlatırken, "Üç çocuğum var, hepsi okuyor. Burada çalışarak hem eşime hem çocuklarımın eğitimine destek oluyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak, iş kadını olmak bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, manisa, Tarım, Çevre, Kula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kula'nın jeotermal serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:34:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kula'nın jeotermal serasından Avrupa'ya 500 ton domates ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.