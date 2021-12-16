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Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak - Son Dakika

Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak

16.12.2021 14:35
Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak

2022 asgari ücret zammının açıklanmasına sayılı saatler kala, Ankara kulislerinde konuşulan rakam belli oldu.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrilirken, aralık ayının başında başlayan hükümet ve sendikaların zam pazarlıklarında bugün sona gelindi.

RAKAMI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

4. ve son toplantıya bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından başlanırken, taraflar tarafından anlaşılan rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te açıklayacak.

"HEM İŞÇİ HEM İŞVEREN KESİMİ UZLAŞTI"

TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan da asgari ücret ile ilgili son kulis bilgisini paylaştı. Asgari ücret için tarafların anlaştığı rakamın 3 bin 900 lira olduğunu belirten Sözcan, "Bana gelen duyumlara göre resmi açıklama değil. Kulis bilgisi olarak söylemek gerekirse 3 bin 850 ile 3 bin 900 bandında taraflar anlaştı. Hem işçi hem işveren kesimi bu konuda uzlaştı" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN 4 BİN 200 BANDINA ÇIKARACAK"

Açıklamasının devamında "Ancak bu her şey bitmiş anlamına gelmiyor" diyen Sözcan, "Çünkü kulislerde 4 bin rakamı konuşuluyordu. Artık top Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Cem Küçük de, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." diyerek bu kulis bilgisini doğruladı.

Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Hükümet, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kulis bilgisi: Asgari ücret için 3 bin 900 lirada anlaşıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 bin 200 liraya çıkaracak - Son Dakika
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