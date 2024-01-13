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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Selçuk Bayraktar'ın başarısı binlerce askerimizin şehadetini engelliyor - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Selçuk Bayraktar'ın başarısı binlerce askerimizin şehadetini engelliyor

Ankara Ticaret Odası'nın 'Portfolyo Günleri' etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Türkiye'nin bir Selçuk Bayraktar çıkartması sayesinde binlerce askerimizin şehadetinin engellendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi, yazılım, tasarım, diplomasi, siyaset, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda üstünlüğünü sürdürmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Selçuk Bayraktar\'ın başarısı binlerce askerimizin şehadetini engelliyor
13.01.2024 - 14:59,
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Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 'Portfolyo Günleri' etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Bugün bu ülke bir Selçuk Bayraktar çıkarttığı için binlerce askerimizin şehadeti engelleniyor" dedi.

ATO'nun, başkentteki üniversitelerin reklam ve tasarım alanlarında eğitim gören portfolyolu öğrencileri ile sektör temsilcilerini buluşturduğu "Portfolyo Günleri" ATO Meclis Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitlerin anılmasının ardından etkinlik, ATO Meclis Başkanı Deryal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın konuşmasıyla devam etti.

Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye'nin 100 yılını tamamlayarak ayrılıkları bir kenara bırakmanın ve birlikte mücadele etme zamanının geldiğini belirtti. Özellikle sanayi, yazılım, tasarım, diplomasi, siyaset, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda üstünlüğün sürdürülmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Çam, "Bugün bu ülke bir Selçuk Bayraktar çıkarttığı için binlerce askerimizin şehadeti engelleniyor ve binlerce noktada üstünlüğümüzü oluşturabiliyoruz. Türkiye'nin gideceği daha çok önemli yollar var. Geçtiğimiz haftalarda sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız ihracatla ilgili rakamlarımızı açıkladı. 255 milyar doları aşan bir ihracat rekoru kırıldı. 100 milyar dolara yaklaşan hizmet sektöründeki ihracatımızla özellikle katma değeri çok yüksek olan bu alandaki başarılarımızla bizim gitmemiz gereken çok önemli mesafeler var. Turizm dediğimiz zaman sadece deniz, kum, güneş değil, içinde pek çok noktada gastronomisi ile film sektörüyle, festivalleriyle, kültürel zenginlikleriyle, müzeleriyle arkeolojik kazı çalışmalarıyla her alandan ikame etmeye çalışan bir yapıyı icra etmeye çalışıyoruz. Bu alandaki sektörel büyümeyi yatırımların gelişmesi noktasında aynı şekilde çabalar sarf etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Selçuk Bayraktar, Türkiye, Ankara, Savunma, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Selçuk Bayraktar'ın başarısı binlerce askerimizin şehadetini engelliyor - Son Dakika


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