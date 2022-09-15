Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bilkent Otel'de turizm yatırımcılarının katılımıyla düzenlenen müzakerede yaptığı konuşmaya müzakerelerin turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Müzakerelerde Kars'tan Antalya'ya kadar kamu arazilerinin turizm yatırımcılarına sunulacağını belirten Alpaslan, "Bu müzakere belki de Bakanlık tarihimizin en büyük müzakeresi olacak." dedi.

Türk turizmin sektörünün dünyada büyük bir hayranlıkla izlendiğini dile getiren Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sektörü stratejik bir sektör ilan ettiğini hatırlattı.

Alpaslan, Türkiye'nin 2018-2019'da turizm gelirini 34,5 milyar dolara yükselterek rekor kırdığını, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansının çalışmaları ve sektör temsilcilerinin destekleriyle dünyaya örnek olacak bir program izlediklerini söyleyen Alpaslan, Türk turizm sektörünün Kovid-19 nedeniyle en az küçülen ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

"47 milyon ziyaretçi, 37 milyar dolar turizm geliri"

Salgının ardından bu yıl başarılı bir turizm sezonu yaşandığını işaret eden Alpaslan, "2019'un da üzerinde bir gelire ulaşacağız. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp 37 milyar dolar civarında bir turizm geliri beklemekteyiz, yapacağımız çalışmalarla bunun da üstüne çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Alpaslan, bugünkü müzakerelerle ve yeni yatırımlarla Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedefini daha da yükselteceklerini belirterek "2022'de yayınladığımız şartname sonrasında 50 parseli turizm yatırımcılarına sunmuştuk. Geçerli bulunan başvurular sonucunda bugün 20 bine yakın yatak kapasitesindeki turizm yatırımlarını siz yatırımcılara sunacağız." bilgisini verdi.