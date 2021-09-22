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Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı - Son Dakika

Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı

22.09.2021 12:07

Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı Yumurta borsası Afyonkarahisar'daki üreticiler artan fiyatları değerlendirdi Üreticisi Mehmet Kumartaşlı: "Yumurta iki yıldır zarar ediyor, fiyatları tüm dünyada arttı" Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri, son günlerde meydana gelen...

Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı

Yumurta borsası Afyonkarahisar'daki üreticiler artan fiyatları değerlendirdi

Üreticisi Mehmet Kumartaşlı:

"Yumurta iki yıldır zarar ediyor, fiyatları tüm dünyada arttı"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri, son günlerde meydana gelen fiyat artışının nedeni olarak maliyetleri işaret etti. Üreticiler, kuraklık nedeniyle artan yem maliyetlerden dolayı yumurta fiyatlarının arttığını belirttiler.

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, protein deposu yumurtanın fiyatında bu günlerde ciddi bir artış gözlendi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla doğru orantılı olarak artan yumurta fiyatları, bazı bakkallarda 32, zincir marketlerde ise 33 lira olarak kayda geçti. Yumurta borsası Afyonkarahisar'daki üreticiler, kısa süredeki fiyat artışını İHA'ya değerlendirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren yumurta üreticisi Mehmet Kumartaşlı, yumurta fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeninin hammadde kökenli olduğuna dikkat çekti. Kumartaşlı, "Bizim yumurta maliyetlerimizin yüzde 90'ına yakını yem giderlerimiz. Dünyadaki kuraklık sebebiyle yeni açıklanan rekoltelerde ciddi oranda düşüşler var. Buna bağlı olarak hammadde fiyatları dünya piyasalarında global olarak yükselmekte. Bunanla birlikte maliyetlerimizde ciddi oranda artmıştır. Hammadde üretimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişiklikleri ve yangınlar, doğal afetlerden dolayı ciddi oranda düşmüştür. Buna bağlı olarak da fiyatlar dünya pazarında da artmaktadır. Dolayısıyla bizim yumurta maliyetlerimiz ciddi oranda artmış durumdadır. Ocak ayı itibariyle yumurta satış fiyatlarımız 75 kuruş iken bugün 85 kuruş civarında yumurta satış fiyatlarımız var. Bu da yüzde 6 civarında yumurta fiyatları yükselmiş gibi gözükse de hammadde kökenli ve ambalaj maliyetleri kökenli gelen zamlar yüzdü 100'ün üzerindedir" dedi.

Yumurtanın 2 yıldır ciddi anlamda zarar ettiğini belirten Kumartaşlı, fiyatların tüm dünyada yükseldiğini kaydetti. Kumartaşlı, "Bu pandemi süreci ve hammaddenin daralması geçte olsa yumurta fiyatlarına yansıdı. Şuanda biz maliyetlerimizin biraz üzerinde satış yapmaktayız. Ama geçtiğimiz 2 yılda maliyetlerimizin çok altında yumurta sattığımızdan dolayı halkımız yumurta fiyatlarında ciddi bir yükseliş olduğu algısı oluştu. Lakin bu böyle değil. Yumurta fiyatları 1 liranın altında olduğu sürece Türkiye'de yumurta üretimi yapılamaz duruma gelir ki bu bizim için ciddi sıkıntıdır. Yaklaşık 15 TL olan kilogramı ete eş değer bir proteinin yüksek olduğunu düşünmüyoruz biz. Hammadde fiyatlarındaki dünyadaki artış yumurtaya da yansımıştır. Dünyada da aynı zamanda yumurta fiyatları yükselmektedir" diye konuştu.

Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı

İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Türkiye, Yumurta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı - Son Dakika
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