Kurban Bayramı İkramiyesi 4 Bin TL

22.04.2026 10:55
Emeklilere Kurban Bayramı'nda 4 bin TL ikramiye verilecek, ek zam yok.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Milyonlarca emeklinin, son dönemde sıkça sorduğu, "Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?", "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, temmuz ayında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapılacak mı?" sorularının yanıtları netleşiyor. Kurban Bayramı'nda, emekli ikramiyesini artırmaya yönelik bir çalışma yok, 4 bin TL olarak hesaplara yatacak. SSK ve BAĞ-KUR ile memur ve memur emeklilerine yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında temmuzda zam yapılacak, ek bir artış söz konusu değil.

Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere ödenecek ikramiye tutarıyla ilgili iddialar ve yorumlar da arttı.

Ramazan Bayramı'nda, emeklilere 4 bin TL ikramiye ödendi. Kurban bayramında, bu tutarın 5 bin TL'ye çıkabileceği öne sürüldü. ANKA Haber Ajansı, ekonomi çevrelerinin, kurban bayramı ikramiyesi ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yılın ikinci yarısında enflasyon üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı konularında nabzını tuttu.

Buna göre, ikramiye tutarının artırılmasına yönelik bir çalışma söz konusu değil. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi de 4 bin TL olarak hesaplara yatacak.

SSK ve BAĞ - KUR emeklilerine yüzde 17 dolayında zam

SSK ve BAĞ - KUR emeklileri aylıkları, her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık gerçekleşen enflasyon oranında artırılıyor. Ekonomistler, bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10,04 olduğunu hatırlatarak, "Nisan ve mayıs aylarının ardından haziran eflasyonu açıklandığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuzdan geçerli olmak üzere alacağı zam kesinleşecek. Tahminler, yılın ilk yarısında yüzde 17 dolayında bir enflasyonun gerçekleşeceği yönünde. Dolayısıyla zam da bu oranda olacak" dedi.

Ek zam yok

Ankara'da ekonomi çevreleri, "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, temmuz ayında yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun üzerinde ek bir artış söz konusu değil. Bu konuda da bir çalışma yapılmıyor" ifadesini kullandı.

"Memurlar, yaklaşık yüzde 12,78 zam alacak"

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları, toplu sözleşme görüşmeleri ile belirleniyor. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları, 2026'nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027'nin ilk 6 ayı yüzde 5, 2027'nin ikinci 6 ayı 4 artacak. Memurlar için yüzde 7'lik zam oranına, enflasyon farkı eklenecek ve zamlı aylık ve maaşlar belirlenecek. Yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 17 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda memurlar, yaklaşık yüzde 12,78 zam alacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
