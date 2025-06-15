Kurban Bayramı'nda Kesim Sorunu Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Kesim Sorunu Yok

15.06.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nda kesim konusunda sorun yaşanmadığını açıkladı, 3,3 milyon hayvan kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığını belirterek, " Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi ve toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yumaklı katıldığı bir televizyon kanalında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 içinde bulunduğunu bildiren Yumaklı, 2024 yılı sonunda 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit ürün satılarak, 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı. Ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bile kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek, süt üretiminde dünyada 10'uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9'uncu, küçükbaşta 5'inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10'uncu ve Avrupa'da birinciyiz. Nedense bir kesimin, halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne ve kabiliyetine inançsızlığı var. 'Yok canım bizde tarım bitti' diyor bazıları. Tarım bittiyse, bu rakamlar ne o zaman? Bu rakamları da biz açıklamıyoruz. Uluslararası, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açıkladığı rakamlar var. Uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in farklı kuruluşları var."

"Kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadı"

Yumaklı, 2002'de ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin kaydettiğini aktardı.

Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığına da dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu yıl, geçtiğimiz yıl kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kadar kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz, buna odaklandı. Eğer bu yıl kesilemeyen, elde kalan kurbanlık olursa, 'Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız' dedik. Ne üretici, ne de tüketici açısından hem bulunurluluk, hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kurban, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Kesim Sorunu Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:00
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama
Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 18:09:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Kesim Sorunu Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.