Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar

Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar
02.06.2025 13:39
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TESK Başkan Vekili Adlıhan Dere, sahte kasaplara dikkat edilmesi ve güvenilir esnafın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Kurban kesimlerinizi ehil olmayan, sokak arasında bıçak sallayan sahte kasaplara değil; oda üyesi, belgesi olan, hijyen şartlarını sağlayan kasap esnaflarımıza yaptırınız. Hem dini vecibelere uygun kesim yapılır hem de sağlık açısından risk taşımaz" dedi.

Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin artacağına dikkat çeken Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Başkan Dere, hem ekonomik hem de dini açıdan dikkat edilmesi gereken konuları gündeme getirerek, vatandaşlara pasta, şekerleme, çikolata, tatlı, kuruyemiş gibi yiyeceklerde merdiven altı üretimlerden uzak durmaları ve güvenilir mahalle esnafını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

"Bayram tatilinin kısa olması şehir içi hareketliliği artıracak"

Başkan Dere bayram tatilinin uzatılmaması hakkında, "Bu yıl bildiğiniz üzere bayram tatili uzatılmadı. Çünkü imalat ve sanayi sektörü açısından uzun tatiller ciddi kayıplara neden oluyordu. Şimdi yine memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyenler vatandaşlarımız olacaktır. Ancak büyük çoğunluk, bu kısa süreyi yollarda geçirmek istemediği için bayramı yaşadığı şehirde geçirmeyi tercih edecek. Bu da şehir içindeki alışveriş hareketliliğini artıracak. Özellikle çarşı ve pazarlarda; tatlıcı, büfeci, kuruyemişçi, berber, ayakkabıcı gibi esnaf gruplarında yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız bulundukları şehirlerde bayram alışverişlerini yaparak hem bayramı en güzel şekilde karşılayacak hem de şehir ekonomisine can suyu olacak" dedi.

"Sağlıksız ve merdiven altı ürünlere dikkat edin"

Bayram öncesinde vatandaşları özellikle merdiven altı ürünlere karşı uyaran Başkan Dere, "Vatandaşlarımızdan sağlıksız, kalitesiz, merdiven altı ürünlerden uzak durmalarını rica ediyorum. Maalesef son dönemde artan fiyatlarla birlikte bu tarz üretimlerin sayısı da artış gösterdi. Et ve et ürünleri, pasta, şekerleme, çikolata, tatlı, kuruyemiş gibi yiyeceklerde tarihi geçmiş ürünler 'indirim' adı altında ucuz fiyatlara sunulabiliyor. Ucuz etin yahnisi kara olur. Bu konuda vatandaşlarımız uyanık davranmalı, 'ucuz alayım' derken sağlığını riske atmamalı. Ahilik kültürüyle yetişmiş esnafımız kendi yemediğini yedirmez, giymediğini giydirmez. Mahallede bildiğimiz, güvendiğimiz pastacı, kuruyemişçi, kasap ve bakkal esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Alışveriş esnaftan, huzur sokağımızdan eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

"Kurban kesimlerinizi sahte kasaplara değil, işinin ehline yaptırın"

"Kurban Bayramı'nın en önemli vecibelerinden biri kurban kesimidir" diyen Başkan Dere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda da vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Kurban kesimlerinizi ehil olmayan, sokak arasında bıçak sallayan sahte kasaplara değil; oda üyesi, belgesi olan, hijyen şartlarını sağlayan kasap esnaflarımıza yaptırınız. Hem dini vecibelere uygun kesim yapılır, hem de sağlık açısından risk taşımaz. İsraf dinimizce de hoş karşılanmaz. Kurban etinizi ve derisini ziyan etmeyin, değerlendirin. Bu konularda bilinçli olmak hepimizin sorumluluğudur." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar - Son Dakika

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