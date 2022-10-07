Küresel gıda fiyatları gerilemesini sürdürdü - Son Dakika
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Küresel gıda fiyatları gerilemesini sürdürdü

07.10.2022 15:41
Küresel gıda fiyatları gerilemesini sürdürdü

Küresel gıda fiyatları, Eylül'de peş peşe 6'ncı ayda düşüş gösterdi.

Küresel gıda fiyatları, Eylül'de peş peşe 6'ncı ayda düşüş gösterdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, dünya gıda emtia fiyatlarının göstergesi Eylül ayında üst üste altıncı ayda da geriledi. Bitkisel yağların fiyatlarındaki keskin düşüşler, sadece tahıl fiyatlarını dengelemekle kalmadı endeksin düşüşünde de önemli rol oynadı.

Eylül ayında ortalama 136,3 puan olarak gerçekleşen FAO Gıda Fiyat Endeksi Ağustos ayına göre yüzde 1,1 azalırken, bir önceki yılın yüzde 5,5 üstünde kalmaya devam etti. Endeks, yaygın olarak işlem gören gıda ürünleri sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri takip ediyor.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık yüzde 6,6 azalarak Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Palm, soya, ayçiçeği ve kolza yağı için uluslararası fiyat teklifleri ise daha düşük seviyede seyretti. Uzun süredir devam eden yüksek miktardaki palm yağı stokları ile aynı zamana denk gelen Güneydoğu Asya'da mevsimsel olarak artan üretim, palm yağı fiyatlarını aşağı çekti. Arjantin'de soya yağı ihracatının artması, Karadeniz bölgesinde artan ayçiçek yağı arzı ve düşük ham petrol fiyatları da bu alt endeksin düşmesine katkıda bulundu.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise Ağustos ayına göre yüzde 1,5 arttı. Uluslararası buğday fiyatları, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurak mahsul koşullarına ilişkin endişeler, yüksek iç talep ve Karadeniz Tahıl İnsiyatifi'nin Kasım ayından sonra da devam edeceğine ilişkin artan belirsizliğin ortasında Avrupa Birliği'nden yapılan ihracatın hızlı temposu ile bağlantılı olarak yüzde 2,2 oranında toparlandı. Güçlü bir ABD doları, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki düşük üretim beklentilerine bağlı olarak daha sıkı bir arz görünümünden gelen baskıya karşı koyarken, dünya mısır fiyatları çoğunlukla istikrarlıydı. FAO Pirinç Fiyat Endeksi, büyük ölçüde Hindistan'daki ihracat politikası değişikliklerine ve Pakistan'daki şiddetli su baskınlarının etkisine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 2,2 arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ay içinde yüzde 0,6 oranında geriledi. Endeksteki bu gerileme büyük oranda, piyasa belirsizlikleri ve karamsar küresel ekonomik büyüme beklentileri ile birlikte zayıf euro'nun ABD doları karşısındaki etkisini yansıtmıştır.

FAO Et Fiyat Endeksi yüzde 0,5 geriledi. Dünya sığır eti fiyatları, Brezilya'dan gelen yüksek ihracat olanakları ve bazı üretici ülkelerdeki artan sığır kesimleri nedeniyle düştü. Kümes hayvanları eti fiyatları, ise bastırılmış ithalat talebi nedeniyle yavaşladı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki iyi üretim beklentilerinin yanı sıra daha düşük etanol fiyatları ve döviz hareketi etkileri gibi nedenlerle Eylül ayı boyunca yüzde 0,7 düşüş gösterdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel gıda fiyatları gerilemesini sürdürdü - Son Dakika

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