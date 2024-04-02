Küresel Pay Piyasalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla izlenen karışık seyrin, Asya pay piyasalarına da taşındığı görülüyor.
Bugün, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankasının (BoJ), genişleyici para politikasına "muhtemelen" devam edeceğini dile getirirken, BoJ'un kurdaki aşırı oynaklığa karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.
Artan uzun vadeli faiz oranlarının borç finansman maliyetini artırabileceğini ifade eden Suzuki, bunun, "Japonya'nın mali durumu üzerinde baskı oluşturabileceği riskine karşı dikkatli olunmalı." dedi.
Öte yandan, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisse fiyatının, şirketin geçen hafta ilk elektrikli otomobili SU7'yi piyasaya sürmesinin ardından ilk işlem gününde yüzde 16'nın üzerine çıkan değer kazancıyla Hong Kong pay piyasalarının yükselişine öncülük ettiği görülüyor.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,1 artışla 39.839 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.753 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151,69 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 73.865 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 3.075 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,2 artışla 16.909 puandan işlem görüyor.
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İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.
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