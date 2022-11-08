Küresel piyasalar, ABD'deki Kongre ara seçimlerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyir sürerken, yurt içi piyasalarda güçlü görünümün korunması dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta "şahin" para politikası duruşunu sürdürmesinin ardından yatırımcıların Banka'nın faiz artırımı büyüklüğünde ilk azaltımın ne zaman başlayacağına dair yönlendirmelere odaklandığı görülüyor.

Bu anlamda en önemli sinyal ise perşembe günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinden alınacak. Para politikası sıkılaşmasının etkilerinin gözlemleneceği veri öncesi, Banka'nın aralık toplantısına ilişkin faiz artırım büyüklüğü beklentilerinde ayrışma sürüyor. Halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı yüzde 57'lik, 75 baz puanlık faiz artırımı ise 43'lük ihtimalle fiyatlanıyor.

Piyasa fiyatlamaları açısından bugünün en önemli gündemi ise ABD'de gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri olarak öne çıkıyor. Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışının önem kazanacağı bu süreçte, sonuçların ekonomi politikalarına olası yansımaları takip edilecek. Analistler, Kongre'de halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda, uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu hafta büyük çaplı işten çıkarmalara gitmeyi planladığı haberleri ile söz konusu şirket hisselerinde yükselişler öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 1,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Dolar endeksi, Fed'in sıkılaşma politikasını yavaşlatacağı umutları ile 110 sınırına kadar gerilemesinin ardından 110,4'te dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,12 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 4,24'e çıktı.

Avrupa tarafında enerji krizi, enflasyonist endişeler ve resesyon kaygıları gündemdeki yerini korusa da dün açıklanan veriler iyimserliği destekledi. Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de son zamanlarda artan sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada gaz krizini önleyeceği beklentileriyle 3 ayın ardından ilk kez kasımda yükseldi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Avro/dolar paritesi, dün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve yeniden 1 kritik eşiğinin üzerine çıktı.

Asya tarafında, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından artan vaka sayısı risk iştahını sınırladı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan ekim ayı toplantı tutanakları ise yetkililerin para politikasında değişime ihtiyaç olmadığını vurguladığı, ancak gelecekte ultra gevşek para politikasından çıkışın etkisini incelemeyi tartıştıklarını ortaya koydu. Diğer taraftan Japon hükümetinin 198 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamaya hazırlandığı haberleri de piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi 4.338,88 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artarak 4.331,66 puan ile kapanış rekoru tazeledi. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 18,4892'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5230'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü ifade etti.

ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre seçimlerinde, halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak mali politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceğine işaret eden analistler, siyasi haber akışının önem kazandığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar