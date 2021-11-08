Üye Girişi
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

08.11.2021 08:54
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel pay piyasalarında geçen hafta yatırımcı risk iştahının yüksek seyretmesinin etkisiyle rekorlar kırılmasının ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Küresel pay piyasalarında geçen hafta yatırımcı risk iştahının yüksek seyretmesinin etkisiyle rekorlar kırılmasının ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Fed, geçen hafta tahvil alımlarının azaltılmasına bu ay sonu itibarıyla başlanacağını resmi olarak duyururken, faiz oranlarının artırılması için işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görülmesi gerektiğine işaret etti. Toplantının ardından önemi artan ABD'nin istihdam raporu kapsamındaki veriler ise ekim ayında ülkede tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde arttığını, işsizlik oranının salgın öncesi seviyelerinden uzak kalmaya devam etse de 0,2 puanlık düşüş kaydettiğini ortaya koydu.

Küresel çapta ekim ayı imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de genel olarak büyüme bölgesinde açıklandığı geçen hafta, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımı konusunda piyasaları ikircikte bıraktığı toplantısından değişiklik çıkmadı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da yaptığı açıklama ile gelecek yıl içinde faiz artırımı beklentilerine kapıyı net bir şekilde kapattı.

Analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirterek, buna karşın bankanın net ve güçlü iletişimi sayesinde pay piyasası fiyatlamalarında oluşabilecek oynaklığın önüne geçildiğini söyledi.

Faiz artırımı konusunda Fed'in "sabırlı olacağız" mesajının ECB ve BoE tarafından da desteklendiğine işaret eden analistler, ayrıca şirketlerin 3. çeyrek karlılıkları ve kasım ayı dolayısıyla yoğunlaşan pozisyon değişimleri de göz önüne alındığında artan yatırımcı risk iştahının birçok ülke borsasında rekor seviyelerin görülmesini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak rekor seviyeden kapandı. Endekslerin haftalık bazda ise sırasıyla yüzde 1,42, yüzde 2 ve yüzde 3,05 değer kazanması dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 1,61 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,4530'dan kapanmasının ardından yeni haftaya yüzde 1,47 seviyelerinden başladı. Dolar endeksi ise ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki güçlü verilerin ardından cuma günü 94,6 seviyelerini test ederken, bugün 94,3 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. ABD'nin endeks vadeli işlem kontratlarının ise yeni haftaya negatif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta avro/dolar paritesinin merkez bankaları yönlendirmeleri ve açıklanan verilerin etkisiyle 1,15-1,17 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından haftayı önceki kapanış seviyesine yakın 1,1570 seviyesinden tamamladı. Pay piyasaları cephesinde ise haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,42 değer kazanarak rekor kapanış gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,92 yükseldi. Yeni haftada avro, dolar karşısında sınırlı da olsa gerileyerek 1,1560 seviyelerinden işlem görüyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise satıcılı bir seyir izliyor.

Asya tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler ve Çin'de bazı sektörlerde yaşanan borç çevirme sorunları gündemin odağında yer almaya devam ederken, yeni günün karışık bir seyirle başladığı görülüyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla, Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,3 azalışla seyrediyor.

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı. Dolar/TL ise geçen hafta en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,7681 seviyelerini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,6770 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları yetkililerinin değerlendirmeleri ile ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

18.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Yatırımcı, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı 09:54 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu 09:37 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
Evli kadına 09:23 Evli kadına "Ben senin eşinden daha yakışıklıyım" diye mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu 09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti 08:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 07:30 Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
09:51 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
09:36 Otobüs şoförünü ölümden ruhsatı sayesinde kurtuldu
09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
09:29 Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu
09:17 Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Kasım 2021 altın fiyatları!
09:17 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular
09:13 Hurda deposunun içerisindeki adam diri diri yanarak can verdi! İlk şüpheli yeğeni
09:10 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu
09:07 Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar? 8 Kasım 2021 dolar kuru!
Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı Karabağ zaferinin yıl dönümünde Şuşa'da şükür namazı kılındı         
10:00
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:52
Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı         
09:35
Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu Fatih Terim, son anda yaptığı değişiklik için pişman oldu         
09:29
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı         
23:25
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:04:40. #1.12#
SON DAKİKA: Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement