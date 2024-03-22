Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, güçlenen dolar, Asya borsalarının karışık seyretmesine neden oluyor.
Dün, İsviçre Merkez Bankasının beklentilerin aksine faiz indirimine gitmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama konusunda diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının gerisinde kalabileceği endişesini ortaya çıkarırken, dolar endeksi 104,2 ile mart başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilere paralel şekilde artması Japonya piyasalarının pozitif ayrışmasında etkili oldu.
Japonya'da TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,8 artarken, bu durumun ülkede harcamaların hız kazanabileceği ve ülkedeki ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyebileceği beklentisi satın alınıyor.
Söz konusu gelişmelere karşın, dolar/yen paritesi dün 151,76 ile rekor seviyelere yaklaşsa da yeni günde yüzde 0,2 azalışla 151,33 seviyesinde bulunuyor.
Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,2 artışla 40.897 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.748 puandan günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,0 değer kaybıyla 3.048 puanda bulunuyor.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 16.527 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 72.769 puanda seyrediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Piyasalar Yumuşak İniş Beklentisiyle Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yarısı hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi ilk denemeyi gerçekleştirdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tesisin Düzceli çiftçilere büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tesis, çeltik üreticilerine kolaylık sağlayacak ve maliyetlerin düşmesi ile üretimin artmasını hedefliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini belirterek, Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacaklarını ve yıl sonunda hedeflerinin 100 bin varil olduğunu açıkladı. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerji ve yerli kaynakları kullanma hedeflerine de değindi.
Hatay'da depremde evi yıkılan Hasan Kurter, çelik konstrüksiyon ev yaptırmak için anlaştığı bir firmaya 450 bin TL ön ödeme yaptı. Ancak sözleşmede belirtilen teslim tarihi geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Kurter'in elinde sadece firma tarafından hediye edilen promosyon ürünleri kaldı. Durumu yargıya taşıyan Kurter, diğer depremzede vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: FAİZ ARTIŞININ ETKİSİNİ BU HAFTA GÖRMEYE BAŞLARIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğinde 34 kilometrelik 4 yeni raylı sistem hattının hizmete açıldığını ve bu hatların toplamda 900 binden fazla İstanbullu tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un toplam raylı sistem ağının 348 kilometreye ulaştığını ve Bakanlık olarak bu hatların neredeyse yarısını hizmete aldıklarını belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan metro hatlarıyla vatandaşları trafik çilesinden kurtardıklarını ve şehrin daha fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ederek Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikaların da aynı statüde değerlendirilmesinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Mehmet Şimşek ise Düzce hakkındaki öngörüleri ve genel ekonomik politikalar hakkında bilgiler verdi.
Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, haftada 3 sefer yapacaklarını duyururken Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise kararı "Elhamdülillah" diye duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.
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