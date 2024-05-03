Küresel piyasalarda gözler ABD\'nin istihdam raporuna çevrildi

Ekonomi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını gösterirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmıyor.

Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydederek, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada değişim göstermedi ve 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydederken, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise aynı dönemde yüzde 4,7 yükselişle öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca ülkede bilanço sezonu da gündemin odağında bulunurken, dün 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Apple'ın geliri, yıllık yüzde 4 azalmasına karşın 90,8 milyar dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 110 milyar dolarlık da hisse geri alımı açıkladı.

Apple'ın hisse fiyatı günü yüzde 2,3 artışla tamamlarken, Qualcomm'un hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,58'e inerken, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi de dün yüzde 0,4 azalışla 105,3 seviyesinden günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,2'den işlem görüyor.

Dün yüzde 0,7 değer kaybıyla günü 2 bin 304 dolara inen altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,1 artışla 2 bin 306 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,7 dolarda seyrediyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,85 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif seyir hakim olurken, bugün gözler bölgede açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, dün bölge genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında kalmaya devam etmesine karşın beklentilerin üzerinde gelmesinin ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi.

Nisanda imalat sanayi PMI, Almanya'da 42,5 ve Avro Bölgesi de 45,7 ile öngörülerin üzerinde geldi.

Bugün İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi'nde ise işsizlik oranının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artarken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,20 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya'da açık olan piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Çin piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Japon yeni, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel son müdahalesinin yaklaşık 20 milyar dolardan fazla olabileceğini dile getirdi.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 152,9 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 artış kaydetti.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 artışla 10.208,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviye de 10.208,79 puana taşıdı.

Bugün yurt içinde enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,3733'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE

10.00 Türkiye, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi

11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM hizmet sektörü PMI???????