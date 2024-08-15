Küresel Piyasalarda Risk İştahı Artıyor

Ekonomi

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla oluşan risk iştahı, bugün Japonya ve Çin'de açıklanan verilerden alınan sinyallerle Asya'ya da taşındı.

Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylülde 50 baz faiz indirime gideceğine ilişkin beklentiler güç kaybetse de, bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişelerinin yatışmasıyla düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 3,84'te, dolar endeksi de 102,6'da dengelendi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 gerilemesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 2 bin 451 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 79,4 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında gerçekleşse de tüketici fiyatları bu yıl ilk kez artış gösterdi.

Böylece, İngiltere'de yıllık enflasyon İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin tekrar üzerine çıktı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, Bölge ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Söz konusu gelişmeler bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri sınırlı da olsa yatıştırsa da bölgedeki merkez bankalarının yıl sonuna kadar atacakları adımlara yönelik soru işaretleri varlığını sürdürüyor.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya tarafında yeni günde Hong Kong hariç pozitif bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan verilerin risk iştahını beslediği görülüyor.

Buna göre, Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 3,1'le beklentilerin üzerinde büyürken, bu durumun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım döngüsünde politika alanını rahatlatacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu verilerin ardından, dolar/yen paritesi 147,1'e inerken, ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 4,2 geriledi, kapasite kullanımı da yüzde 3,1 düşüş kaydetti.

Çin tarafında açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 artışla öngörülerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın perakende satışlar yüzde 2,7 artışla tahminleri geride bırakırken, bu durum durgunluk endişesinin öne çıktığı ülke ekonomisinde ekonomik aktivitenin yeniden canlanıyor olabileceği beklentilerini destekledi.

Bugün Güney Kore ve Hindistan'da tatil sebebiyle piyasalar kapalı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 9.830,94 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 33,6042'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 33,6000 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.500 puanın destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, temmuz ayı bütçe dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, temmuz ayı kapasite kullanım oranı