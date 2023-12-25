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Küresel Piyasalarda Yıl Sonu İşlemleri Durgun - Son Dakika
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Küresel Piyasalarda Yıl Sonu İşlemleri Durgun

Noel tatili nedeniyle birçok borsada işlem gerçekleşmezken, açık olan borsalarda da likiditenin düşük olduğu ifade ediliyor. Yıl sonunda faiz indirimleri beklentisi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla altın ve kripto para birimi Bitcoin değer kazanırken, Avrupa ve Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izlerken, dolar/TL ise yatay seyrediyor.

25.12.2023 - 09:17,
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Küresel piyasalarda, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında yılın ilk yarısında şahin adımların görüldüğü 2023 senesi, güvercin beklentilerin güç kazanması ve gelecek yıl faiz indirimlerinin mart ayında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından başlatılabileceği yönündeki öngörülerle tamamlanıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağı tahmin edilirken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Enflasyon endişelerinin güç kaybetmesi tahvil talebinin artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.

Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yapmaya hazırlanıyor. Geçen haftayı 2.053 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde Londra ve New York borsalarının kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Kripto para birimi Bitcoin yılı yüzde 160 civarında bir getiriyle tamamlamaya hazırlanırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kripto para yatırım fonlarına ilişkin kararının kripto paralardaki oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeyi sürdürürken, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki nakliye faaliyetlerini yeniden başlatmaya hazırlandığını bildirdi.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,19 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Bugün, New York borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Cuma günü, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti.

Asya pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde bölge genelinde piyasaların çoğunda işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Japonya piyasalarının oldukça sığ olması dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,67 değer kaybıyla 7.557,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 29.2282'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,1420 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

Küresel Piyasalarda Yıl Sonu İşlemleri Durgun
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Noel, Orta Doğu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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