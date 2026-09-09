Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 7 bin 818 turist çarşıda alışveriş yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 7 bin 818 turist çarşıda alışveriş yaptı

Kuşadası\'na 2 kruvaziyerle gelen 7 bin 818 turist çarşıda alışveriş yaptı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine iki kruvaziyerle büyük bölümü ABD'li 7 bin 818 turist geldi. Yolcuların bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi'ni gezmeye giderken diğerleri ilçe merkezinde alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer gemisiyle denizden büyük bölümü ABD'li olan 7 bin 818 turist geldi. İlçenin turistik çarşılarında alışverişe çıkan yolcular, esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası Limanı, bugün hareketli bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve Malta bayraklı 'Celebritiy Xcel' isimli 2 kruvaziyer gemi ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 7 bin 818 turist getirdi. Her iki gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

Kuşadası'nda kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini belirten İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "Bu sene ilçemize yaklaşık 750 kruvaziyerle 1 milyon yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Tabi gelen bu yolcular hem Kuşadası hem de Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Ağustos ayında Kuşadası'na daha çok promosyonla satılan biletleri alan yolcular geldi. Eylül ayında Kuşadası'na ekonomik açıdan daha yüksek profilli kruvaziyer yolcularının gelmesini bekliyoruz. Kasım ayının sonuna kadar sezon verimli bir şekilde geçecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 7 bin 818 turist çarşıda alışveriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 7 bin 818 turist çarşıda alışveriş yaptı - Son Dakika
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